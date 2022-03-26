İsmail Saymaz fiyatlara sitem etti: Al bir kilo kalkanı takı diye düğünde tak, balık artık lüksten sayılıyor!

Gazeteci İsmail Saymaz, oturduğu mahalledeki balıkçının fiyatlarını paylaştı, “Al bir kilo kalkanı takı diye düğünde tak” diye yazdı. Saymaz, yüksek fiyatlara, “Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili... Fakat dört bir tarafı işbilmezler ve liyakatsizlerle çevrili olduğu için kendi denizlerindeki balığı bile yiyemiyor. Balık artık lüksten sayılıyor” diye sitem etti.

Saymaz’ın paylaştığı liste ve sitemi şöyle:

Mahallemizin balıkçısında etiketler:

(Kilo fiyatı)

Somon: 230

Çinekop: 160

Minekop: 140

Çumra: 130-110

Levrek: 110

İstavrit: 60

Hamsi: 50

Bir tek kalkanın fiyatı yazmıyor.

Özellikle sordum.

Kilosu 500 TL olduğu için yazmamışlar.

Al bir kilo kalkanı takı diye düğünde tak.

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili... Fakat dört bir tarafı işbilmezler ve liyakatsizlerle çevrili olduğu için kendi denizlerindeki balığı bile yiyemiyor. Balık artık lüksten sayılıyor.