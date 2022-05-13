İsmail Saymaz: Eski tweetler divanı kurulursa, AK Partili siyasetçilerin ve gazetecilerin yarısı gün yüzü göremez

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanıoğlu'na verilen mahkumiyet kararının onanmasına sert bir dille tepki gösterdiği bugünkü yazısında, "Eğer Kaftancıoğlu Davası içtihat oluşturur, herkes için eski tweetler divanı kurulursa, 2013-2014 yıllarındaki paylaşımları yüzünden AK Partili siyasetçilerin ve gazetecilerin yarısı PKK propagandasından, diğer yarısı FETÖ övgüsünden, bir bölümü El Kaide ve IŞİD sempatizanlığından gün yüzü göremez” diye yazdı.

“Kaftancıoğlu Davası, o tweet'leri attığının ertesinde değil, 13 Ocak 2018'de il başkanı seçildiği gün başladı” diyen Saymaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“O gün Muharrem İnce yanlıları, Kaftancıoğlu'nun ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi bir sloganı doğru bulmuyorum’ şeklindeki tweet'ini çöplükten çıkararak, kongre yarışında kullandı. Ak-troller devreye girerek, Kaftancıoğlu'nun sosyal medyasında kazıya başladı. Böylece 2013, 2014 ve 2015'teki tweet'leri dolaşıma çıkarıldı. Kaftancıoğlu koltuğa oturduktan iki gün sonra soruşturma açıldı. Dava mı? İBB, 31 Mart 2019'da el değiştirdikten yaklaşık iki ay sonra, 23 Mayıs'ta iddianamesi hazırlandı. Bu süreç başlı başına, Kaftancıoğlu Davası'nın hukuk kılıfında siyasi operasyon ve yol temizliği çalışması olduğunu kanıtlamaya yetiyor.”

"Hilal Kaplan, aynı ifadeyi kullandığı halde bugün Erdoğan'ın uçağından milliyetçilik ruhsatı dağıtırken..."

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve CHP'yi mahkum etmek için devleti Dersim'de katliam işlemekle suçlaması ifade hürriyeti sayılırken, Kaftancıoğlu üç tweetle devleti aşağılamış mı oluyor? Gülünç olmayın!” diyerek tepkisini ifade eden Saymaz, “Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, aynı ifadeyi bire bir kullandığı halde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağından milliyetçilik ruhsatı dağıtırken, Kaftancıoğlu'nun mahkum edilmiş olması, ancak AK Türkiye'nin siyasallaşmış yargısı ile açıklanabilecek bir saçmalıktır” diye yazdı.

Saymaz yazısında ayrıca, “Eğer Kaftancıoğlu Davası içtihat oluşturur, herkes için eski tweetler divanı kurulursa, 2013-2014 yıllarındaki paylaşımları yüzünden AK Partili siyasetçilerin ve gazetecilerin yarısı PKK propagandasından, diğer yarısı FETÖ övgüsünden, bir bölümü El Kaide ve IŞİD sempatizanlığından gün yüzü göremez” sözlerini kaydetti.

“Görünen o ki bu operasyon Kaftancıoğlu ile sınırlı kalmayacak”

“Kaftancıoğlu Davası, yargısal yollarla siyasi tasfiye operasyonudur. Beştepe Hukuk Bürosu'na dönüştürülen yargı erki, Kaftancıoğlu kararı ile hem İstanbul'un kaybedilmesinin intikamı alınıyor, hem de 2023'te gerçekleştirilecek genel seçim öncesi Cumhur İttifakı için yol temizliği yapıyor” diyen Saymaz, “Görünen o ki bu operasyon Kaftancıoğlu ile sınırlı kalmayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Davası, belki kimi CHP'li belediyelere kayyum atanması ve HDP'nin kapatılmasıyla devam edecek” tahmininde bulundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.