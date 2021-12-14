İsmail Saymaz: Erdoğan, yoksulluğa sürüklediği milyonlarca insanın guruldayan aç karnını ayet ve hadisle doyurmaya çalışıyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoksulluğa sürüklediği milyonlarca insanın guruldayan aç karnını ayet ve hadisle doyurmaya çalışıyor. Sebep olduğu yıkımı bilimsel gerekçelerle savunamayacağı için dine sarılıyor." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Nasıl "Faiz sebeptir, enflasyon sonuç" şeklindeki akıldışı iddiasını dayatmak için faizin yasaklandığı ayeti hatırlattıysa Bakara Suresi'nden bu kez de "Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz" ayetini aktarıyor." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Diyanet'in Kuran-ı Kerim tefsirine göre Bakara'nın 155. ayetinde Allah, baskıdan ve çileden ötürü Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara sesleniyor. Erdoğan, bu ayeti bağlamından koparıp Türkiye'ye uyarlıyor. Ne oldu? Türkiye'den hicret mi ettik? Ülkemiz işgal edildi de haberimiz mi yok? Savaş mı çıktı? Olan şudur: AK Parti'nin iş bilmezliği, liyakatsiz tercihleri, partizan uygulamaları ve görülmemiş düzeye varan hukuk tanımazlığı yüzünden varlık içinde yokluk çekiyoruz. Beşli müteahhit çetesine Hazine garantili ihaleler ve torpilli bürokratlara beş maaş birden verilirken, fukaranın aç midesine Yasin-i Şerif okunuyor. Vaziyete uygun sure ve ayet bulunamazsa hadis de idare eder. Misal, "komşusu açken tok yatan bizden değildir." Sahi... Komşunuz Halk Ekmek'te sıra bekliyor."