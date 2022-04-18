İsmail Saymaz: Enver Altaylı'nın büyükelçi ile cezaevinde yaptığı görüşme yasadışı dinlenmiş

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, casusluk ve FETÖ üyeliğinden 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezaevindeki açık görüşlerinin dinlendiğini yazdı.

Saymaz, “Üstelik diplomatik dokunulmazlığı olan Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ile büyükelçilik görevlisinin Altaylı ile yaptıkları görüşme kaydedilerek, tutanağa dönüştürülmüş ve MİT'e gönderilmiş” dedi.

Dinlenenler arasında Altaylı'nın birinci derece yakınlarının da olduğunu ifade eden Saymaz, söz konusu resmi evrakların da Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Altaylı Dava dosyasına girdiğinin altını çizgi; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan 14 Haziran 2018'de MİT'e gönderilen ancak dökümleri dava dosyasına konmayan evraktaki şu ifadelere dikkati çekti:

"Şüpheli Enver Altaylı ile Federal Almanya Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, büyükelçilik görevlisi Meier Tesch, Talat Altaylı (Erkek kardeşi), Fazilet Kavuncu (Kız kardeşi), Elif Öngel (Avukat), Lütfiye Onur Altaylı (Eşi), Şükran Yılmaz (Kız kardeşi) arasında yaptıkları tutuklu görüşmelerine ilişkin konuşma dökümü ve tutanaklar yapılacak araştırma ve incelemeye esas olmak üzere yazımız ekinde göndermiştir."

Saymaz, “Cezaevi idaresi ‘Kaydetmedim ve dökümünü yapmadım’ dese de dosyada 14 Haziran 2018 tarihli evrak var. Açık görüşteki konuşmayı idare dinlemediyse kim dinlemiş olabilir? Diplomatik ve hukuki skandalın bir izahı, bir sorumlusu olmalı” görüşünü ifade etti.

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