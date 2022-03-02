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İsmail Saymaz'dan makam ve çalışma odasını yenileyen belediye başkanına: İtibardan tasarruf olmayacağı gibi küsurat da olmaz

02 Mart 2022 09:40

Gazeteci İsmail Saymaz, Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi’nin belediye binasının makam ve çalışma odasının 429.505.75 TL’ye yenilenmesini, “Keşke başkan faturayı 430 bine yuvarlasaydı. İtibardan tasarruf olmayacağı gibi itibardan küsurat da olmaz” diyerek eleştirdi.

Saymaz, İscehisar Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuruyu paylaştı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapıldığı görünen paylaşımda “İscehisar halkının ve belediye başkanının temsil makamı olan başkanlık makam ve çalışma odasının yenilenmesi 429.505,75 TL’ye bal olmuştur” denildi.

Saymaz paylaşımı alıntılayarak, “Afyon’a bağlı AK Partili İşcehisar Belediyesi’nin başkanlık makamı 429.505,75 TL’ye yenilendi. Keşke başkan faturayı 430 bine yuvarlasaydı. İtibardan tasarruf olmayacağı gibi itibardan küsurat da olmaz” diye yazdı.

 

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