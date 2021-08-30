İsmail Saymaz'dan kendisine "Bylock İsmail" diyen Hilal Kaplan'a: Daha 2 ay önce bana imzalı kitabını gönderdin, utanmıyor musun?

Gazeteci İsmail Saymaz, kendisinden 'Bylock İsmail' diyerek bahseden Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'a yanıt verdi. "Daha iki ay önce, 'Sayın İsmail Saymaz beyefendiye selamlarım ile' diye bir kitap gönderdi bana. Hiç utanmıyor musun? Kitap yazıp el altından bana gönderiyorsunuz" diyen Saymaz, "Ben bunu incitmemek adına bir şey yapmıyorum. Her şeyi yazıyorsun, hakaret ediyorsun, dava açıyorsun sonra imzalı kitap gönderiyorsunuz. Bir de lakaplı yazılar yazıyorsunuz. Ben lakabın tillahını takarım, fakat RTÜK başkanı kolluyor" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Kılıçdaroğlu'na dokunma" başlıklı bugünkü yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum'da "Dokunma çocuğuma. Haydi yürü yürü" diyen kadının, "Odatv ve Halk TV işbirliği ile oturduğu mahalle ve kimlik bilgilerine kadar ifşa edildiğini" ifade etmiş; devamında da, "Provokasyon çıkarmak için sadece kapı numarasını söylemedikleri kaldı. Hızını alamayan ByLock İsmail de 'Devlet devlet olsaydı, o çocuğu onun elinden alırdı. Rezil kadın' diyebildi. Sanıyorum İsmail Saymaz'ın kendi çocuğu yok. Çünkü baba olsaydı, bu lafları bu kadar kolay etmezdi diye inanmak istiyorum" diye yazmıştı.

"Bu kadının yetiştirdiği çocuk ne eğitim alacak, büyüklerine saygıyı mı hürmeti mi görür?"

Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nde görüntülere ilişkin, "Bu edep sınırları içerisinde midir?" sorusunu yönelten Saymaz şunları söyledi:

"Burada CHP Genel Başkanı yok. Burada sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bahçeli de Akşener de olabilir. Birisi 'Nasılsınız' diyor. Kafana çay mı attı, ne yaptı bu adam sana? Sana 'Ananı da al git' mi dedi, ne yaptı? 'İyiyim ama sizi benimsemiyorum, oy vermek istemiyorum. Diyalog da kurmak istemiyorum' deseydi saygın bir protesto olurdu. 74 yaşında bir adam ya, ben öyle bakıyorum meseleye. Bu kadının yetiştirdiği çocuk ne eğitim alacak, büyüklerine saygıyı mı hürmeti mi görür? Bunun yetiştirdiği çocuk otobüste yaşlıya yer vermez. Çünkü hasım, düşman görüyor."

"Devlet bu anneden daha iyi bakar; suç mudur bu kardeşim?"

Öte yandan Kaplan'ın, "Hızını alamayan Bylock İsmail rezil kadın diyebildi" ifadesine de ilişkin konuşan Saymaz, "Diyelim gerçekten diyorum ki 'Devlet elinden alsın' bu suç mudur? Türk televizyonlarında ilk kez bir olaya bakıp 'Devlet bu çocuğu ondan korumalıdır' demek suç mudur? Devlet bu anneden daha iyi bakar. Suç mudur bu kardeşim?" diye sordu.

“Hiç utanmıyor musun?

Kaplan'a yanıt veren Saymaz, devamında da şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en önemli haberlerden birine imza attım. Bylock'un sahibi ile röportaj yaptım. ABD'ye gittim geldim. 3 ay önce tutuklandı zaten. İfadesinde de ben ne yazdıysam onu söyledi. Bu türden kritik haberlere ben imza attım. Hepsinden sonra da bu ve benzeri kişiler, bu türden ifadeler, lakaplar kullanıyorlar. Böyle yazıyorlar sonra telefon yoluyla, başka yollarla sırnaşıyorlar. Başka hamleler yaparak benimle temas kurmaya çalışıyorlar. İmzalı kitap mı gönderen dersin, mesaj mı gönderen dersin. Gülünç, acıyorum bunlara.

Daha iki ay önce, Hilal Kaplan 'Ailenin Adı Yok Ya Da Neden Feminist Değilim?' Sayın İsmail Saymaz beyefendiye selamlarım ile diye bir kitap gönderdi bana. Hiç utanmıyor musun? Kitap yazıp el altından bana gönderiyorsunuz. Ben bunu incitmemek adına bir şey yapmıyorum. Her şeyi yazıyorsun, hakaret ediyorsun, dava açıyorsun sonra imzalı kitap gönderiyorsunuz. Bir de lakaplı yazılar yazıyorsunuz. Ben lakabın tillahını takarım, fakat RTÜK başkanı kolluyor."

Saymaz katıldığı program sonrasında sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: