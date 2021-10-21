İsmail Saymaz: Bucak Aşireti'ne mensup saldırganlar uzun namlulu silahlarla rahatlıkla yol keserek trafiği durdurabiliyor; burası Siverek mi Beyrut mu?

Gazeteci İsmail Saymaz, Şanlıurfa - Diyarbakır şehirlerarası otoyolunun Siverek çıkışında Bucak Aşireti'nden Tayyar Bucak'ın oğulları Mustafa Uday ve Ali İhsan Bucak ile adamlarından oluşan bir ekibin koruculuk görevi nedeniyle kendilerine verilen silahlarla trafiği durdurup silahla kimlik kontrolü yaptığını, havaya ateş açtıklarını yazdı.

“Sanki 1990'lı yıllardayız” diyen Saymaz, saldırganların olaydan sonra gözaltına alındığını ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıklarını kaydetti. Öte yandan Saymaz, aynı kardeşler Mustafa Uday ve Ali İhsan Bucak ile adamlarının 12 Ekim'de Siverek'in önde gelen iş insanlarından M.F.'nin evini öğleyin taradığı iddiasını da hatırlattı.

Söz konusu yol kesme görüntüsünün haber sitelerine yayınlanması üzerine haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan iki kardeşim firar ettiğini belirten Saymaz, unları kaydetti:

Bucak Aşireti 90'larda koruculuktan kaynaklanan korkutucu güçleriyle tüm Siverek'te otorite kurmuştu. Aşiret üyesi Sedat Edip Bucak, Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekiliydi. Bucak, 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ, ülkücü Abdullah Çatlı ve sevgilisi Gonca Us'un hayatını kaybettiği kazada sağ kurtulan tek kişi oldu. Susurluk Davası'nda yargılandı. Çeteye yardımdan bir yıl 15 gün hapis cezası yedi.

Vali Erin'in başsavcılığa açtığı telefonda ifade ettiği üzere bu görüntüler eski günleri, yani Türkiye'nin derin devletle anılan 1990'lı yıllarını hatırlatıyor. Bucak Aşireti'ne mensup saldırganlar uzun namlulu silahlarla rahatlıkla yol keserek trafiği durdurabiliyor, kimlik kontrolü yapabiliyor, araçların arkasından ateş edebiliyor. Buna rağmen ellerini kollarını sallaya sallaya adliyeden çıkabiliyor. Bucaklar kendilerine dokunulamayacağını düşünüyor olmalılar ki, ilçe merkezinde ve kaymakamlığın bitişiğindeki bir evi güpegündüz tarayabiliyor. Burası Siverek mi... Beyrut mu?

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