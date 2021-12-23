İsmail Saymaz, BTS İzmir Şube Başkanı Akyol'a kendisine konuştuğu için kınama cezası verildiğini duyurdu

Gazeteci İsmail Saymaz, geçen 26 Ağustos'ta halktv.com.tr'de "TCDD'den yandaş avukatlara metrekare başına kıyak" başlığıyla yayımladığı haber sonrasında Bağımsız Taşımacılık Çalışanları Sendikası İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol hakkında soruşturma açıldığını, ardından da kınama cezası verildiğini duyurdu.

Sorguda Akyol'a, "İsmail Saymaz’a konuştunuz mu?” diye sorulduğunu ifade eden Saymaz, "Ekmek ve özgürlük için mücadele etmek, kınanacak değil, övülecek bir davranıştır. Kınanacak bir davranış varsa, bu 'İsmail Saymaz ile görüşmek' değil, TCDD'den ihale almış olan şirketin Adnan Hocacı genel müdürünü kurumun başına atamaktır" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen 26 Ağustos'ta halktv.com.tr'de "TCDD'den yandaş avukatlara metrekare başına kıyak" başlıklı bir haber yazdım. Haber üzerine Bağımsız Taşımacılık Çalışanları Sendikası İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol'a soruşturma başlatıldı. Soruşturma yazısında Akyol’a, “İsmail Saymaz’a konuştunuz mu?” diye soruldu. Skandal soruşturmayı 14 Eylül'de duyurdum. TCDD, bu kez de kınama cezası verdi.

Gerekçede şöyle denildi: "Gazeteci İsmail Saymaz'a bilgi vermeniz nedeniyle 'Sözleşmeli personel göreviyle ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyona bilgi ya da demeç veremezler' hükmü gereği sorumlu ve kusurlu bulunmuştur."

Akyol, şunları söylüyor:

"Sendika yöneticileri görevleriyle ilgili konularda demeç verebilir. Yapılmak istenen belli. Yapılan, sendikal faaliyeti engellemektir. 49 haftadır sürgünlere, özelleştirmelere ve kamuyu zarara uğratan işlemlere karşı açıklama yapıyoruz. 49 haftadır bu suçu işliyoruz. İsmail Saymaz ile görüşünce akılları başlarına geldi."

Ekmek ve özgürlük için mücadele etmek, kınanacak değil, övülecek bir davranıştır.

Kınanacak bir davranış varsa, bu "İsmail Saymaz ile görüşmek" değil, TCDD'den ihale almış olan şirketin Adnan Hocacı genel müdürünü kurumun başına atamaktır.

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