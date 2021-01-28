İsmail Saymaz: Apo övgüsünde geri kalmayan AK Partililer geçmişlerini silerken, HDP'liler yargılanıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın gazetecilere gönderdiği mektuba yer verdi. HDP’ye ilişkin bazı eleştirilerde bulunan Saymaz, iktidarı da, “Apo övgüsünde geri kalmayan AK Partililer geçmişlerini silerken, HDP'liler yargılanıyor” diyerek eleştirdi.

Saymaz bugünkü yazısında Demirtaş’ın mektubundan anekdotlar aktardı. “Demirtaş'ın ifade ettiği üzere HDP barışa katkı yapmak istiyorsa Esenyurt İlçe Örgütü'nün duvarındaki fotoğrafları elleriyle indirmeliydi. Hiçbir hukuk devleti Esenyurt'taki bu manzaraya izin vermez” eleştirisinde bulunan Saymaz, yazısının devamında da şunları kaydetti:

Aynı şekilde, HDP'nin 6 Ekim 2014'teki tweeti büyük bir sorumsuzluktur.

Ayrıca terör örgütü liderine yönelik övgü Çözüm Süreci ile izah edilemez. Kaldı ki, AK Parti ile PKK arasında kapı arkası ‘diplomasisi' ile yürütülen Çözüm Süreci, 2 yıl içinde kanlı bir çözümsüzlüğe evrilmişti.

Apo övgüsünde geri kalmayan AK Partililer geçmişlerini silerken, HDP'liler yargılanıyor.

Dün PKK'lıları karşılamak için Habur'a taşınan mahkeme de, yedi yıl önceki 6-8 Ekim Olayları'na siyasi iklim öyle gerektirdiği için bugün açılan davada yargının siyasallaştığının kanıtıdır.

Türkiye, Selahattin Demirtaş Davası'nda hukuk devleti olmanın gereğini yapmalı ve AHİM'in kararını uygulamalıdır.

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