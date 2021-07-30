İsmail Saymaz: 61 kişinin öldüğü Van Gölü’ndeki tekne faciasının faili yaşıyor olabilir

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 25 Haziran 2020'de Van Gölü’nde 61 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciasının öldü denilen failinin yaşıyor olabileceği ihtimalini yazdı.

Kayıtlara göre düzensiz göçmenleri taşıyan tekneden kurtulan tek kişinin Medeni Akbaş olduğuna dikkati çeken Saymaz şunları kaydetti:

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Akbaş, tekneyi kullanan kuzeni Servet'in de boğularak öldüğünü söyledi. İlk duruşma 10 Mart'taydı. Avukat Mahmut Kaçan, Van Valiliği ve Gevaş Kaymakamlığı'na yazı yazılarak, Servet'in ölü ya da diri olarak bulunması için yakınlarına ait bir talep olup olmadığının sorulmasını istedi. Kaymakamlık, 19 Mart'ta yanıt verdi. Akbaş Ailesi, hiçbir başvuruda bulunmamıştı!

Daha da ilginci… Aylardır kılını kıpırdatmayan baba Suvat, yazıdan dört gün sonra, 22 Mart'ta oğlunun bulunması için dilekçe verdi. Dilekçe şu şekilde:

“Oğlum Servet, gemideydi. Cesedi bulunamamıştır. Gemi su altındadır ve çıkarılamamıştır. Ölüsü ve dirisine rastlanılmamıştır.”

Avukat Kaçan, kaçakçı Servet'in kazadan kurtulmuş olabileceğini fakat yargılanmamak için “Öldü” dedirttiğini düşünüyor. Tekne 13 aydır neden gölden çıkarılmıyor? Neden cesetler aranmıyor? Bir el mi engelliyor?

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