İsmail Saymaz: 2018'de İBB'nin TRT'deki diziye 12 milyona sponsor olmasına 'milli iş' diyenler, şimdi 'israf var' diyor

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Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'da açık artırmaya çıkan Fatih Sultan Mehmet tablosunu satın almasına gelen 'israf' eleştirilerinin ardından, 2018 yılında İBB'nin AKP yönetimindeyken TRT’de yayınlanan “Kut’ül Amare” dizisine sponsor olmak için 12 milyon 750 bin TL ödediğini hatırlatarak, "'Yaşa, var ol. Pek milli bir iş' dediler. Aynı kişiler... 'Olmaz, israf var' diyorlar" ifadelerini kullandı.

İBB, Osmanlı İmparatorluğu’nun Rönesans dönemine ilgi duyan ve entelektüel birikimiyle öne çıkan padişahı Fatih Sultan Mehmet’in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portesinden birini satın aldı. İBB'nin tabloyu satın almasının ardından iktidar cephesinden 'israf' açıklamaları geldi.

Eleştirilere ilişkin paylaşım yapan gazeteci Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih: 2018 İBB, TRT’de yayınlanan “Kut’ül Amare” dizisine sponsor olmak için 12 milyon 750 bin TL ödedi. “Yaşa, var ol. Pek milli bir iş” dediler. Tarih: 2020 İBB, Fatih’in üç portresinden birini 6 milyon 500 bin TL’ye satın aldı. Aynı kişiler... “Olmaz, israf var” diyorlar."

TIKLAYIN - İBB, Londra'da açık artırmaya çıkan Fatih Sultan Mehmet portresini satın aldı

Tarih: 2018 İBB, TRT’de yayınlanan “Kut’ül Amare” dizisine sponsor olmak için 12 milyon 750 bin TL ödedi. “Yaşa, var ol. Pek milli bir iş” dediler. Tarih: 2020 İBB, Fatih’in üç portresinden birini 6 milyon 500 bin TL’ye satın aldı. Aynı kişiler... “Olmaz, israf var” diyorlar.