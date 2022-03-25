İsmail Saymaz: 15 yaşındaki çırağı yanlış vidayı getirdi diye palangaya asmak, pantolonunu indirmek eziyet değil midir?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Konya’da babalarının elini kaybetmesinden sonra çalışmak durumunda kalan kardeşlerden küçük olanı (15) E.Y.’nin abisinin yanın çırak olarak girdiği iş yerinde, yanlış vida getirdiği için kulağından tutularak sürüklendiğini, caraskal adı verilen hareketli palangaya asıldığını, dakikalarca ayaklarının yerden kesildiğini ve pantolonunun çıkarılarak eziyet edildiğini anlattı. Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanıklara eziyet suçundan ceza vermemesine tepki gösteren Saymaz, “Bu eziyet değilse, eziyet nedir?” diye sordu.

Murat ve Mehmet C.'ye hakaret, çocuğa eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını belirten Saymaz, “Sanıklar iki kardeşin oyun oynayıp şakalaştıklarını, caraskalda en uzun süre kimin duracağına dair iddiaya girerek, birbirlerini astıklarını savundu. Hatta Murat C., çırağı caraskaldan indirirken çekilen fotoğrafına ilişkin, ‘Elimle tutup zarar gelmesini engellemeye çalışıyordum’ dedi. Para için kumpas kurulduğunu iddia etti ve pantolonu indirmediklerini söyledi” dedi.

Saymaz şunları kaydetti:

“Yargılama 22 Şubat'ta sonuçlandı. Mahkeme geçen hafta gerekçeli kararını açıkladı. Ve görünen o ki, hukuk skandalı sayılacak bir yoruma imza atıldı. Gerekçeli karara göre eziyet suçunun oluşması için mağdurun sistematik şekilde belli bir süreç içinde insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışlar sergilenmesi gerekiyor. E.Y.'nin uğradığı şiddet, mahkemeye göre bu kapsamda sayılmıyor.

İki sanık, çocuğun pantolonunu indirdikleri için hakaret suçundan 2.320 TL ceza aldı.

15 yaşındaki çırağı sigortasız çalıştırmak, yanlış vidayı getirdi diye kulağından tutup sürüklemek, caraskal adı verilen hareketli palangaya asmak, ayaklarını yerden keserek dakikalarca havada asılı tutmak ve pantolonunu indirmek eziyet değil midir? Değilse... Eziyet nedir?”

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