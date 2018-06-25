İsmail Küçükkaya: Muharrem İnce'yle rakı balık masasında değildim, gazeteci olarak soru sordum

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim mağlubiyetini duyurması süreciyle ilgili konuştu. Seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kabul ettiğine dair mesajın canlı yayında açıklanmasının ardından İnce’den gelen “Arkadaşça mesaj attım; benim hatam, haber yapacağını tahmin etmedim" eleştirisine yanıt veren Küçükkaya, "Ben Muharrem İnce'yle rakı balık masasında değildim, gazeteci olarak soru sordum" dedi.

RS FM’de Bidebunudinle programına konuk olan Küçükkaya, konuyla ilgili olarak Yavuz Oğhan’a şunları söyledi:

“Muharrem İnce'yle mesajlaştıktan 20 dakika sonra bana geri dönüş yaptı ve 'Bu dostaneydi neden duyurdun' dedi. Muharrem İnce attığı mesajları kullanacağımı biliyordu ve o mesajlar nedeniyle kitlesi üzerinde oluşan olumsuz havayı dağıtmak için bir gazeteciyi harcamayı tercih etti."

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Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim gecesi uzun süre açıklama yapmaması, özellikle sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Muharrem İnce'yle mesajlaşan gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'deki seçim özel yayınında İnce'nin kendisine verdiği yanıtları yayınladı. Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine gönderdiği "Adam kazandı" mesajıyla seçimlerde Erdoğan'ın kazandığını belirttiğini söyledi.

Muharrem İnce ise, dün akşam beklenen açıklamasını, bugün öğlen saatlerinde yaptı. Açıklamasında İsmail Küçükkaya'ya mesaj atmasına da değinen İnce, şunları söyledi:

"Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu bir tweetle öğrenmemesi gerekirdi. Onu haber yapacağını düşünmediğim için, demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş."