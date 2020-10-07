İsmail Küçükkaya: Fatih Portakal bırakmak istemezdi

Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, yeni yayın döneminin başlangıcından önce kanaldan ayrıldığını açıklayan ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın kararıyla ilgili olarak "Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim ve iktidarın yönlendirmeleri nedeniyle bıraktığını düşünüyorum" dedi.

Birgün'den Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan İsmail Küçükkaya şunları söyledi:

"Fatih Portakal ile 7-8 yıl çalıştım. Pek çok ortak yayın yaptık. Bırakma kararını kanal yönetimine ağustos başında söylemiş. Kendisiyle de konuştum yarım saatin üzerinde telefon görüşmesi yaptık. Kanal yönetimiyle de konuştum. Kanal Fatih’in ayrılmasını istemedi, kalması için çabaladı. Özellikle de Doğan Şentürk kararın kısa sürede alınmasından kaynaklı içinde bulunduğumuz sezonda zor durumda kalınacağını da bilerek bu sezon da devam etmesini istedi. Fatih bunu da kabul etmedi.

Bence Fatih’in kafasına silah dayayıp tehdit de etmediler. Ama Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim ve iktidarın yönlendirmeleri nedeniyle bıraktığını düşünüyorum. Fatih’in açıklamalarına saygı duyuyorum. İktidar medyasında aleyhimize defalarca haber yazıldı. “Bunları atın” diyecekleri patron yoksa “psikolojik olarak yıpratalım, itibarsızlaştırmaya çalışalım ve sesi kısılsın” istiyorlar. Bunların yanında RTÜK’ün ağır cezaları işliyor. Bir taraftan soruşturmalar açılıyor. Tüm bunları düşündükten sonra Fatih Portakal çekilme ve dinlenme hakkını kullandı. Ama normalde bırakmak istemezdi, devam etmek isterdi. Ama bir yerde ailesini düşündü, kendisini düşündü çekilme hakkını kullandı."