İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı: Ben yaparsam manşet olmaz, ama...

İsmail Küçükkaya, canlı yayında gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de Bozkurt işareti yaptığını hatırlatan Küçükkaya, bunun hiçbir gazetede manşet haberi olmadığını belirterek, bu haberin manşet olması gerektiğini savundu. Küçükkaya, gazeteleri bu tutumları nedeniyle, "Bunu ben yapıyorsam manşet olmaz ancak Cumhurbaşkanı yapıyorsa manşet haberidir bu" diyerek eleştirdi.

"Ben yaparsam manşet olmaz"

FOX spikeri bu sözlerinden sonra Bozkurt işareti yaparak, "Bunu ben yapıyorsam manşet olmaz ancak Cumhurbaşkanı yapıyorsa manşet haberidir bu" diye konuştu.