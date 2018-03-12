T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı: Ben yaparsam manşet olmaz, ama...

Erdoğan, Mersin'de gerçekleştirdiği konuşmasında bozkurt işareti yapmıştı

12 Mart 2018 18:32

İsmail Küçükkaya, canlı yayında gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de Bozkurt işareti yaptığını hatırlatan Küçükkaya, bunun hiçbir gazetede manşet haberi olmadığını belirterek, bu haberin manşet olması gerektiğini savundu. Küçükkaya, gazeteleri bu tutumları nedeniyle, "Bunu ben yapıyorsam manşet olmaz ancak Cumhurbaşkanı yapıyorsa manşet haberidir bu" diyerek eleştirdi.

"Ben yaparsam manşet olmaz"

FOX spikeri bu sözlerinden sonra Bozkurt işareti yaparak, "Bunu ben yapıyorsam manşet olmaz ancak Cumhurbaşkanı yapıyorsa manşet haberidir bu" diye konuştu.

ETİKETLER

erdoğanbozkurthaberİsmail Küçükkayamanşeteleştiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24