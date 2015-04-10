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Spor

İsmail Kartal'ın 'Geçmiş olsun demek için bir kez bile aramadı' dediği Terim'den cevap

Fenerbahçe, silahlı saldırı sonrası dün takım olarak ilk idmanına çıktı

10 Nisan 2015 13:34

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın "Silahlı saldırıdan sonra Fatih Terim beni aramadı" sözleriye sitem ettiği Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den cevap geldi. Terim'in, yakın zamanda telefon numarasını değiştiren İsmail Kartal'ı da aradığı ancak hocaya ulaşamadığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre, Fenerbahçe kafilesinin Çaykur Rize sonrası Trabzon'da uğradığı silahlı saldırının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın dün "Fatih Terim beni aramadı" diye açıklama yapması kamuoyunda tartışma konusu oldu. Ancak edinilen bilgiye göre Fatih Terim, saldırı haberini alır almaz ilk önce Milli Takım'dan öğrencisi Emre Belözoğlu'nu, Caner Erkin'i ve Mehmet Topal'ı, daha sonra da genel sekreter Mahmut Uslu'yu aradı. Terim'in, yakın zamanda telefon numarasını değiştiren İsmail Kartal'ı da aradığı ancak hocaya ulaşamadığı öğrenildi.

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