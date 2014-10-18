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Spor

İsmail Kartal'dan takıma derbi uyarısı: Tahriklere kapılmayın

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, ‘Eğer soğukkanlılığımızı koruyamazsak oynadığımız futboldan bir sonuç çıkmayabilir’ dedi

18 Ekim 2014 16:01

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Hakem kararlarına itiraz etmeyin, tahriklere kapılmayın. Herkes sahada üzerine düşen görevi yapsın” dedi.

Milliyet’te yer alan habere göre,  Kartal şöyle konuştu: “Galatasaray karşısında maçı kazandıracak asıl unsurun taktik ve mücadelenin yanı sıra sakin kalmaktır. Sadece iyi futbolun Türk Telekom Arena’da Bize yetmeyeceğini söyleyeyim. Rakip oyuncularla, hakemle, tribünlerle kesinlikle diyaloga girmeyin. Eğer soğukkanlılığımızı koruyamazsak oynadığımız futboldan bir sonuç çıkmayabilir. Hakem kararlarına takılmayın, tahriklere kulak asmayın. Bunu başarırsak istediğimizi alırız. Herkes sahada üzerine düşen görevi yapsın” şeklinde konuştu.

 

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