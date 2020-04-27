İsmail Kartal: Son 20 yılda en başarılı hoca benim

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal, son 20 yılda Fenerbahçe'de çalışan hocalar içinde, 2.13'le maç-puan ortalaması en iyi isim olduğunu söyledi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'e açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Rizespor deplasmanı dönüşünde kurşunlanma olayının yaşanmaması durumunda Fenerbahçe'nin o sezon şampiyonluğu kazanacağını iddia etti.

İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"UEFA ve FIFA liglerin tamamlanmasını istiyor. Ancak salgın mayıs ortalarına kadar devam ederse haziranda ligin kolay kolay oynanacağını düşünmüyorum. Herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. Oyunculara ‘Hemen oynayın diyemezsin. 2-3 hafta hızlandırılmış antrenmanla hazır olabilirler ama yüzde 100 hazır olmaz.

"Özkaynakları dönmek en doğru hamle"

Kulüpler radikal kararlar alarak, altyapıya önem vermeli. Yüksek ücret alan yabancılar yerine genç oyuncular bulmaları lazım. Ülke futbolunun kurtuluşu için özkaynaklara dönmek en doğru hamle olacak.

Artık gerçekçi olmamız gerekiyor. Herkes doğruları söyleyecek, taraftarlara gerçekleri anlatacak. Taraftarlar da bu gerçekleri bilerek takımlarını destekleyecek. Bu gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Kulüplerin mali durumları ortada.

"Yabancı sayısı düşürülmeli"

Yabancı sayısının düşürülmesi ve yabancı transferinin belli kriterlere bağlanması gerekiyor. Genç oyuncularımız var, bu genç oyuncuların önünün açılması gerekiyor.

Son 20 yılda Fenerbahçe'de çalışan hocalar içinde maç-puan ortalaması (2.13) en iyi olan benim. Rize deplasmanı dönüşü kurşunlanma olayı yaşanmasaydı şampiyon olurduk, ayrıca hakem olayları da vardı o sezon.

"Kuyt, Alves, Meireles gitmek istedi"

Olay, futbolcuları olumsuz etkiledi. Kuyt, Alves ve Meireles "Hiçbir şey ailemizden önemli değil" dediler. Ülkelerine gitmek istediler. O süreçte antrenman şekillerini değiştirdik ama olay bize büyük darbe vurdu."

Fenerbahçe’den teklif almadım. Teklif gelmedi diye kırgınlığım olamaz. Yönetimin demek ki belli planları ve beklentileri var. Ancak ben kendime güvenen, kendimi bilen bir teknik direktörüm. Ben hangi şartlarda çalışıp neler yapmışım onlara bakılsın."