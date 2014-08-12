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Spor

İsmail Kartal: Layık görürseniz başarırım

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olduğu öğleden sonra açıklanması bekleniyor

12 Ağustos 2014 12:23

Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen İsmail Kartal dün Aziz Yıldırım ile görüşürken, “Eğer bu şerefli görevi bana layık gördüyseniz bunu da başarırım” sözleriyle yönetimi etkilemeyi başardı.

Sarı lacivertlilerin dün gündemi yeni teknik direktördü. Öğlen yapılması beklenen Kartal-Yönetim görüşmesi antrenman sonrasına bırakıldı. Kartal saat 20.30’da yönetim kurulu toplantısına katıldı. Bu toplantıda yönetimle görüşen Kartal’ın sözleri ve inancı yönetim kurulunu da etkiledi. Toplantıda “Ben bu camianın evladıyım. Bana nerede ne görev verirseniz yaparım. Asla ‘Hayır’ demem. Eğer bu şerefli görevi de bana layık gördüyseniz bunu da başarırım. F.Bahçe’yi en üst seviyeye taşırım. Bu görev için şimdiden büyük bir heyecan duyuyorum” dedi.

 

Bugün açıklanacak

 

Kartal ile yaklaşık 1 saat birlikte olan Fenerbahçe Yönetimi kararını verse de bugün Futbol AŞ yönetim kurulu ile kulüp yönetim kurulunun ortak yapacağı toplantı sonunda kesin karar alınacak. İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olduğu ise öğleden sonra açıklanacak.

 

Para konuşulmadı ekibi bugün netleşiyor

 

Dün akşam yapılan toplantıda ne Kartal’ın alacağı para ne de sözleşme süresi konuşuldu. Bu konuda Kartal’ın kulüple pazarlık yapmayacağı belirtiliyor. Kartal’ın ekibi ve yardımcıları ise bugün öğlen yapılacak görüşmeden sonra netleşecek.

 

Yoğun tempo tekrar başladı

 

F.Bahçe, Ersun Yanal’sız ikinci antrenman gününü dün yaşadı. Antrenör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde basına kapalı olarak iki idman gerçekleştirildi.

Tedavileri süren Egemen, Diego ve Gökhan Gönül, özel programları dahilinde çalışmalarına devam etti. İznini tamamlayıp İstanbul’a dönen Kuyt, takımla çalışmalara başladı.

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İsmail Kartalfenerbahçeteknik direktör

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