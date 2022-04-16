İsmail Kartal: Kazanma alışkanlığı yakaladık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Göztepe karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip, Serdar Aziz ve Arda Güler'in (pen.) golleriyle 2-0 kazanmayı başardı. Böylece son 9 maçında yenilmeyen Fenerbahçe, aynı zamanda 5 maçlık bir galibiyet serisi de yakaladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Derbiden sonra hep takımda rehavetlik olabilir düşüncesiyle oyuncularımı uyarmıştım. Karşımızdaki takım çok güçlü diye uyardım. Müthiş taraftarımızın desteğiyle oyuna iyi başladık" dedi.

Kartal, "Kazanma alışkanlığı yakaladık ve 60-65'e kadar bekledim. Pelkas'ın sakatlanması bizi yavaşlattı. Bu maçta 3'ü, 4'ü atabilirdik. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm vasattık" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı

Basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, "Rol yapmam, yalan konuşmam. Ben böyle biriyim. Takımla yeri geldiğinde arkadaşım, yeri geldiğinde babayım. Biraz zamana ihtiyacım vardı, oyuncularımızla birbirimizden iyi elektrik aldık. Oyundan keyif aldılar, inandılar. Taraftar da bize destek verdi, bu günlere geldik." diye konuştu.

Şampiyonluk yanıtı

"Trabzonspor kaybediyor, siz kazanıyorsunuz? Hedefiniz ne?" diye soru sorulan Kartal, "Hedefimiz maç maç düşünmek. Bunu ilk geldiğimde de söyledim. Fenerbahçe'ye layık bir yerde sezonu bitirmek. Hedefimiz en iyi yerde bitirmek. Bu neresi olur? Bilemeyiz, futbol bu." dedi.

Takımın genç oyuncusu Arda Güler için açıklama yapan Kartal, "Arda Güler, bizim oyuncumuz. Ona sorumluluk da verdim. Miguel Crespo ile haber yolladım, penaltıyı atmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Kendisini de tebrik ederim. Oynaya oynaya gelişecek ve bir gün, bir bakmışsınız ilk 11'de. Önünde çok yol var." değerlendirmesinde bulundu.