İsmail Kartal galibiyetle başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ile Olympiakos hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Caner Erkin ve 82. dakikada Emre Belözoğlu kaydetti. Olympiakos'un tek sayısı ise uzatma dakikalarında Holebas'tan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında İran'ın Sepehan takımını 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler ardından İngiltere'nin Sheffield United ekibini 2-1, son Avrupa Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Sevilla'ya ise 2-0 yenildi.



Fenerbahçe, ev sahipliğini yaptığı Soma'ya yardım turnuvasında ise 45'er dakikalık maçlarda Beşiktaş'a 1-0, ingiliz temsilcisi Chelsea'ye 2-0 kaybetmişti.