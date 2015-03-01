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Spor

İsmail Kartal: Galatasaray şampiyon olursa alkışlarım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi

01 Mart 2015 01:10

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Fenerbahçe şampiyon olursa alkışlarım" diyen Hamza Hamzaoğlu'na cevap vererek, "Hamza benim dostum. Galatasaray şampiyon olursa ben de alkışlarım" dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'ya kazanmak için geldiklerini söyledi. Oyuna iyi başladıklarını ancak beklemedikleri bir gol yediklerini belirten Kartal, daha sonra toparlandıklarını dile getirdi.

Kartal, oyunun büyük bölümünde üstünlüğünü ele aldıklarını, iyi pozisyonlar bulduklarını ve ürettiklerini vurgulayarak, "Sonuçta 1-1 berabere kaldık. Bugün bazı cezalı ve sakat oyuncularımıza rağmen sahaya çıkan oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. İyi bir mücadele ve performans ortaya koydu. Onları tebrik ediyorum. Sonuçta olmadı. Birkaç haftadır takımın oyunundan ve fizik olarak performansından memnunum. Ancak sonuçta kazanamıyoruz. Bir şanssızlığımız var. Bunu da en yakın ve kısa zamanda kırmak istiyoruz. Bu maç geride kaldı. Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisi var. En iyi şekilde ona hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

 

'Galatasaray şampiyon olursa alkışlarım'

 

Kartal, bir gazetecinin, "Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman alkışlayacağı yönünde açıklama yaptı. Galatasaray şampiyon olduğu takdirde siz alkışlar mısınız  Ayrıca Galatasaray maçı için ne düşünüyorsunuz" sorusunu, "Hamza hoca benim meslektaşım. Başarılı olursa, Galatasaray takımı şampiyon olursa alkışlarım. Sonuçta hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Hepimiz dost ve arkadaşız.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük camialar. Galatasaray maçı için de 4 puan fark 3 puanlık sistemde çok önemli bir şey değil. Önemli olan sizin kazanmanız. Biz ilk yarıda 4 puan geriye düşmüştük ancak sonuçta ilk devreyi lider bitirdik. İyi oynuyoruz ve mücadele ediyoruz. Sadece birkaç haftadır maç kazanamadık. İnşallah bunu da en yakın zamanda kıracağız" şeklinde cevapladı.

 

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