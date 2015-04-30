İsmail Kartal Fenerbahçe'yi bırakıyor mu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kendisine yönelik ağır eleştiriler, oyuncularla yaşanan problemler ve yönetimle yaşanan sıkıntılar nedeniyle futbolu bırakabileceği iddia edildi.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Kartal'ın yakın çalışma arkadaşlarına “Çok yoruldum, ne sonuç alırsak alalım görevimi bırakabilirim” dediği iddia edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonu sarı-lacivertli kulüple bağlarını koparmaya hazırlanıyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın, “İsmail hoca ile yola devam edeceğiz” açıklamasına rağmen deneyimli çalıştırıcının şimdiden birtakım radikal kararlar aldığı öğrenildi.

'Planlarım var ama önce kazasız belasız sezonu bitirelim'

Ersun Yanal’ın gidişinden sonra sürpriz bir şekilde takımın başına geçen Kartal’ın, sezon içinde yaşadıklarından bir hayli olumsuz etkilendiği belirtildi.

Aykut Kocaman ve Yanal’a göre daha duygusal bir yapısı olan Kartal, gelecek sezonla ilgili kendisine birçok kez yöneltilen sorulara bugüne kadar net cevaplar vermekten kaçınmıştı. Son olarak Bursaspor maçı sonrası basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Kartal geleceği ile ilgili bir soruya, “Planlarım var ama önce kazasız belasız sezonu bitirelim. Ondan sonra bunları oturur konuşuruz. Sezon sonunda ne yapacağım konusunda bir iki tane plan yaptım. Hayırlısı” cevabını verdi.

Şampiyon yapıp bırakmayı planlıyor

Bunun üzerine yaptığımız araştırmada İsmail Kartal’ın sezon sonu görevi bırakmayı düşündüğü ortaya çıktı. Taraftar tepkisi, tribünden yeterli desteği alamadığı düşüncesi, bazı oyuncularla ortaya çıkan problemler, oyunculara derbi zaferleri sonrası prim verilirken teknik heyetin pas geçilmesi, ağır eleştiriler, devre arası transfer talebinin yerine getirilmemesi ve zaman zaman yönetimle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle bir hayli üzgün olduğu kaydedilen deneyimli hocanın, takımı şampiyon yapıp Fenerbahçe’yi bırakmayı planladığı öğrenildi.

Hatta Kartal’ın, bu düşüncesini bazı çalışma arkadaşlarıyla bile paylaştığı ve “Çok yoruldum, ne sonuç alırsak alalım sezon sonu bırakabilirim” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri ise Başkan Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal’ın yakınlığının çok farklı olduğunu belirterek, “Başkan ‘kal’ derse kalır” ifadelerini kullandılar. Kartal’ın, Kocaman ve Yanal’dan farklı olarak Yıldırım ile baba-oğul ilişkisi yaşadığı ve onun isteklerini kolay kolay geri çeviremeyeceği kaydedildi.