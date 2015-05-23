'İsmail Kartal Fenerbahçe'den istifa kararı aldı'

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal'ın, 4. yıldız hedefine ulaşsa bile istifasını açıklayacağı ileri sürüldü.

Sezon başından beri yönetim ile tribünler arasındaki gerginliğin arasında kalan ve bir türlü taraftar desteğini arkasında hissetmeyen İsmail Kartal, futbolculardan da beklediği desteği göremedi. Kadıköy'de 3-0 kaybedilen Bursaspor maçı bardağı taşıran son damla oldu. Farklı yenilgi sonrası Kartal'ın, Fenerbahçe şampiyon olsa da görevi bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kartal, Galatasaray hafta sonu Beşiktaş derbisini kazanır, Fenerbahçe de yenilerek şampiyonluk ümidini tamamen kaybederse Pazartesi günü İstanbul Başakşehir maçı sonrası istifasını açıklayacak. Aksi takdirde ise istifa için ligin son haftasını bekleyecek.

‘Başkan takıma küstü’

Yakın çevresiyle görevi bırakma kararını paylaşan tecrübeli hocanın şunları söylediği öğrenildi:

"Başkan, Gençlerbirliği maçından sonra küstü, tepki gösterdi. Bu tepki oyuncuların moralini sıfıra düşürdü. Ancak Türkiye Kupası bizim için önemsizdi. Başkanımız da bunu söyledi ve bana hep destek çıktı. 'Ben olduğum sürece burada olacaksın. Görevin ne olursa olsun kalacaksın' dedi ama ben kalmayacağım. Şampiyon olsak da olmasak da gideceğim."ü