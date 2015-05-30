İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörlüğünden istifa etti.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Başakşehir karşısında puan kaybederek şampiyonluk ümitlerini yitiren Fenerbahçe'de, teknik direktör Kartal da maç sonunda ayrılık sinyalleri vermişti.
İsmail Kartal, sezon başında Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra takımın başına getirilmişti.
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, 1 yıllık görev süresinde Türkiye Süper Kupası'nı kazanırken, Spor Toto Süper Lig'i de ikinci sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yarı finalde Bursaspor'a elendi.