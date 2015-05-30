T24 LogoT24 Logo
Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörlüğünden istifa etti

Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirdi

30 Mayıs 2015 21:22

İsmail Kartal,  Fenerbahçe teknik direktörlüğünden istifa etti.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Başakşehir karşısında puan kaybederek şampiyonluk ümitlerini yitiren Fenerbahçe'de, teknik direktör Kartal da maç sonunda ayrılık sinyalleri vermişti.

İsmail Kartal, sezon başında Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra takımın başına getirilmişti.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, 1 yıllık görev süresinde Türkiye Süper Kupası'nı kazanırken, Spor Toto Süper Lig'i de ikinci sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yarı finalde Bursaspor'a elendi.

ETİKETLER

ismail kartalfenerbahçeistifahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24