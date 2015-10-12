İsmail Kartal Eskişehirspor'la anlaştı

Eskişehirspor, Michael Skibbe'den boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. İsmail Kartal, son olarak Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Kulüp Başkanı Mesut Hoşcan, teknik direktör Michael Skibbe'nin sözleşmesini dün karşılıklı olarak feshettiklerini hatırlattı. Eskişehirspor'a yakışan bir teknik direktörle anlaşmak için çalışmalara hemen başladıklarını ifade eden Hoşcan, şöyle konuştu:



"Yerli birçok teknik adamla görüştük. Bize yakışan bir teknik direktör olan İsmail Kartal ile anlaşmaya vardık. İsmail Hoca, yarın kente gelerek sözleşme imzalayacak ve takımla ilk antrenmanına çıkacak. Eskişehirspor camiasına hayırlı olsun. Devre arasında da hocamızın raporu doğrultusunda takımımızı iyi yerlere taşıyacak transferler yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."