İsmail Kahraman'ın Meclis Başkanlığı'na yeniden aday gösterilmesine tepki: İktidarın Atatürkçülüğü böyle oluyor!

AKP Grubu’nun itirazları sonuç vermedi ve İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı’na yeniden aday gösterildi. Atatürkçü söylemin ne kadar gerçekçi (!) olduğu da bu gelişmeyle ortaya döküldü. BirGün gazetesinin manşetinde bugün (14 Kasım 2017) "İsmail Kahraman'ın Meclis Başkanlığı'na yeniden aday gösterimesine tepki: İktidarın Atatürkçülüğü böyle oluyor!" denildi.

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberi aynen şöyle:

İsmail Kahraman’ın TBMM Başkanlığı’na yeniden adaylığına AKP Grubu’ndaki itirazlar sonuç vermedi.



14 yıllık aranın ardından aktif siyasete dönerek milletvekili seçilen ve iki yıl önce Erdoğan’ın TBMM Başkanlığı koltuğuna oturttuğu İsmail Kahraman’ın yeniden aday olup olmayacağı konusundaki tartışmalar dün yapılan açıklamayla sona erdi.

Erdoğan’a yakınlığı nedeniyle yeni dönemde de göreve devam edeceğine ilişkin beklentilere karşın seçim yaklaştıkça AKP kulislerine “İbre artık Kahraman’dan yana değil” havası hakim oldu. Bu süreçte kulislerde, Kahraman’ın damadının 15 Temmuz’dan sonra el konulan bir hastaneye ortaklığı ve yurt dışına kaçtığı ile TBMM’de devam eden tadilatlara yönelik “akçeli” konularla ilgili iddialar sıklıkla getirildi.



İsmail Kahraman bu süreçte adaylığıyla ilgili ısrarlı sorulara karşın Saray’dan kesin işaret almadığı için açıklama yapmaktan kaçındı. Saray’da Erdoğan’la geçen hafta görüşen Kahraman’ın TBMM Başkanlığı’na devamla ilgili beklentisini açıkça ifade ettiği belirtiliyor. AKP kulislerinde Erdoğan’ın “ağabey” dediği Kahraman’ı kırmak istememenin ötesinde, “değişim” görüntüsü vermek için partide başlattığı tasfiye operasyonundan rahatsız olan “eski kadrolara” mesaj vermek istediği de konuşuluyor. Erdoğan’ın Milli Görüş döneminden bu yana birlikte olduğu Kahraman’ın yeniden adaylığıyla yol arkadaşlarını “Kaygılanmayın, bu partide size yer var” mesajıyla rahatlatmak istediği yorumları da yapılıyor.

Erdoğan ‘hayırlı olsun’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Rusya’ya giderken yaptığı açıklamada TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yeniden TBMM Başkanlığına aday gösterilmesi ile ilgili bir soruya “Meclis Başkanlığına adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Burada da aynı şekilde şu anda İsmail beyin bu adaylığını ben de sizler gibi aslında yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma yetkim yok”açıklaması yaptı.

Tek başına!

Geçen dönem adaylık başvurusu grup başkanvekilleriyle birlikte yapan Kahraman’ın, dün başvuru dilekçesini makamında kabul ettiği TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na tek başına teslim etmesi dikkat çekti. Meclis Başkanlığı adaylığı için başvurular 16 Kasım Perşembe günü saat 24.00’te sona erecek. AKP’nin son dakikada ortaya çıkabilecek bir olumsuzluğa karşı risk yaratmamak için Kahraman’ın yanı sıra bir başka ismi daha aday göstermesi bekleniyor.



Meclis Başkanlığı seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da yarışacak.

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İsmail Kahraman’dan akılda kalanlar

AKP’nin tekrar Meclis Başkanlığı koltuğu için aday gösterdiği İsmail Kahraman’ın Mustafa Kemal Atatürk’e ve laikliğe olan karşıtlığı biliniyor. Kahraman, Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili görüşlerini çekingen ifade etse de, laikliğe olan karşıtlığını açıkça dile getirmişti.



Kahraman, 2014 yılında Eskişehir’de Birlik Vakfı tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşmuş, Mustafa Kemal Atatürk hakkında, “Her canlı ölümü tadacak. Vadesi geldi öldü. ‘o ölmez…’ e öldü. 76 senedir ölmüş adamı bırakmıyorlar” demişti.

Cumhuriyet’i kuran kadronun ‘dinsiz’ olduğunu da ima eden Kahraman, “Cumhuriyet’i kuran kadro pozitivistti. Pozitivist nedir? Gördüğüne ve tuttuğuna inanır. Peki ayeti tutuyor muyum? Hayır… Vahiy gördüm mü? Hayır… Ayeti reddederler. Şimdiki tabiri ile olguculuk. Pozitivizm Cumhuriyet’i kuranların ideolojisi oldu, dinden uzaklaştılar” ifadelerini kullanmıştı.



Kahraman’ın en çok teki çeken açıklaması ise laiklik hakkında olmuştu. Nisan 2016’da İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği’nin (AY-BİR) İstanbul’da düzenlediği “Yeni Türkiye Konferansları”nın altıncısında konuşan Kahraman, Türkiye’de mevcut darbe anayasasının değişmesi gerektiğini söylemişti. 1982 Anayasası’nın herhangi bir yerinde “Allah” ifadesinin geçmediğinden şikayet eden Kahraman, “Ama Anayasa inanca göre tasnif edildiğinde, bu 82 Anayasası da, 61 Anayasası da dindar anayasalardır. Neden? Resmi tatiller, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’dır. Din dersleri mecburidir ve inanca dayalı bir yapısı vardır. Yani seküler değildir, dindar anayasadır. Laiklik tarifi de ona göre olmalıdır. Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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CHP’den İsmail Kahraman tepkisi

Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AKP’nin İsmail Kahraman’ı tekrar aday göstermesini eleştirdi.



Özkoç, “Bugüne kadar Atatürk’e, Cumhuriyet’e karşı söylemleriyle TBMM Başkanlığını yönetmeyi hak etmeyen bir Meclis Başkanı’dır. Hala talep ediliyor olması anlaşılır gibi değildir” derken, “Dün söyledikleri her şeyi inkar edercesine bugün başka bir şey söyleyen, bugün söylediklerini inkar edip yarın başka bir şey söylemeye hazırlananlara karşı bizim tutumumuz nettir” ifadelerini kullandı.