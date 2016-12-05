T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsmail Kahraman, 'Eşkıya Che' sözleri için Küba'dan özür diledi

"Açıkta yapılan kusurun tenhada özrü olmaz"

05 Aralık 2016 18:05

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, ağustos ayında “Che denen eşkıya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz” sözlerinden dolayı Küba’nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals’dan özür dilediği öğrenildi.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir süre önce İzmir Konak’ta Küba’nın Ankara Büyükelçisi Casals ile bir panele katıldığını, panelde sorular üzerine, Büyükelçi’nin “Açıklamalardan sonra hem Meclis Başkanı hem de daha üst düzeyde bir kişi telefon açarak özür diledi” ifadesini kullandığını anlattı. Özel, kendisinin de büyükelçinin bu sözleri üzerine, “Keşke kabul etmeseydiniz sayın Büyükelçi. Bizim bir atasözümüz var. Açıkta yapılan kusurun tenhada özrü olmaz” dediğini ifade etti.

Kayda geçmiş oldu

Kahraman’ı eleştiren Özel, “Meclis Başkanı’nın Komünizmle Mücadele Dernekleri’nden gelen kimliğiyle, ‘Ahir ömrümde eski düşmanıma da laf sokayım, o günlerde biz değil, onlar başardı ama bugünlerde hazır bir koltuğa oturmuşken, rahmetli de cevap veremeyecekken, bunu söyleyeyim’ tavrı rahatsız edici. O panelde Kahraman’ın Küba’dan özür dilediği kayda geçmiş oldu” dedi.    

ETİKETLER

İsmail KahramanChe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24