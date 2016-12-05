İsmail Kahraman, 'Eşkıya Che' sözleri için Küba'dan özür diledi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, ağustos ayında “Che denen eşkıya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz” sözlerinden dolayı Küba’nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals’dan özür dilediği öğrenildi.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir süre önce İzmir Konak’ta Küba’nın Ankara Büyükelçisi Casals ile bir panele katıldığını, panelde sorular üzerine, Büyükelçi’nin “Açıklamalardan sonra hem Meclis Başkanı hem de daha üst düzeyde bir kişi telefon açarak özür diledi” ifadesini kullandığını anlattı. Özel, kendisinin de büyükelçinin bu sözleri üzerine, “Keşke kabul etmeseydiniz sayın Büyükelçi. Bizim bir atasözümüz var. Açıkta yapılan kusurun tenhada özrü olmaz” dediğini ifade etti.

Kayda geçmiş oldu

Kahraman’ı eleştiren Özel, “Meclis Başkanı’nın Komünizmle Mücadele Dernekleri’nden gelen kimliğiyle, ‘Ahir ömrümde eski düşmanıma da laf sokayım, o günlerde biz değil, onlar başardı ama bugünlerde hazır bir koltuğa oturmuşken, rahmetli de cevap veremeyecekken, bunu söyleyeyim’ tavrı rahatsız edici. O panelde Kahraman’ın Küba’dan özür dilediği kayda geçmiş oldu” dedi.