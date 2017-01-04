"İsmail Kahraman ameliyat sonrası yataktan kalkarken 'Yektir Allah' diye bağırdı"

Yeni Akit gazetesi yazarı Hüseyin Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın ameliyat sonrası yataktan kalkarken 'Yektir Allah' diye bağırdığını söyledi. Öztürk, Kahraman'la ilgili olarak "Yerkürede fiziki olarak kalıcı eserler bırakmak yerine, manevi değerlerle yüklü eserler bırakmaya kendisini adamış bir isimdir" diye yazdı.

Öztürk'ün Akit'teki yazısı şöyle:

Görünen dünyada, görünmeyen dünyayı kazanmak için çalışan kaç kişi vardır bilmiyorum.

Elbet herkesin kendi ölçeğinde kimseler vardır. Bana da “Bazı isimler say” deseler, bunlardan birisi TBMM Başkanı İsmail Kahraman olurdu.

Yerkürede fiziki olarak kalıcı eserler bırakmak yerine, manevi değerlerle yüklü eserler bırakmaya kendisini adamış bir isimdir.

Dur durak bilmeyen bir yolcu iştiyakıyla, fıtratındaki “Hakk” inancını zedelemeden ve daha da güçlendirerek, sokağa adım attığı andan itibaren “davasının er ve erbaşı” olarak mücadelesini sürdüren bir münevverdir.

Çok sarp ve çetin yollarda yürümüş, memleketimizin ve milletimizin en zor ve kritik zamanlarında ortaya çıkarak, gözünü budaktan esirgemeden ülkemize omuz vermiştir.

Hangi birini saysak bilmem ki, 1940’lardan itibaren nesilleri çorak toprağa döndüren resmi ideolojinin, milli ve dini değerlerden kopardığı gençliğe önderlik yaptığı MTBB yıllarından itibaren hayatının bütününe baktığımızda pek çok hayırlı ilklerin öncüsüdür.

Son ilklerinden birisi de insanlık ve İslam tarihinde bir benzeri daha görülmemiş 15 Temmuz vahşetine karşı, milletin evi TBMM’yi açması ve vekillerle silahsız bir şekilde canıyla savunmasıdır.

Hedefe giden yolda, yorgunluk ve bıkkınlık tanımayan, haliyle yurtiçi ve dışı seyahatleri ruhunu dinçleştirirken, bedenini zayıf düşürdü.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yılın son iki ayında istirahatte olması gerekirken, çalışarak geçirdi ve doktorların ağır baskıları neticesinde hastaneye yatmaya ikna edilebildi.

Geçtiğimiz hafta başarılı bir ameliyat geçirdi ve hamdolsun sağlık durumu hızla düzelmekte.

Önceki gün İstanbul’dan, Yasin Yıldız, İlhan Kocaman, Fahrettin Gün ve Sinan Bölek ile ziyaretine gitmek nasip oldu.

Tedavinin sağlıklı yürüyebilmesi adına ziyaretçilerle yüz yüze görüşemese de selam ve muhabbetlerini gönderdi.

Oğlu Fatih Kahraman da babası gibi yorgunluğu ve bıkkınlığı tanımadan, akın akın gelen ziyaretçilere tek tek ilgilendi.

Baba olmak, dost olmak, arkadaş olmak, ağabey olmak, sevilen, sayılan, hürmet edilen insan olmak, sanıyorum bu dünyadaki en büyük sermaye olsa gerek.

Hastanede kaldığımız sürece gelen giden ziyaretçilerin çok önemli bir kısmı, yukarıdaki değerlere sahip çıkan kimselerdi ve bir vefanın sunulması için oradalardı.

İsmail Kahraman ağabey, arkadaşlarıyla bulunduğu ortamlardaki toplantı bittiğinde müsaade isteyeceği vakit, “Yektir Allah” diyerek heyecanla vedalaşır.

Ameliyat sonrası anesteziden çıktıktan birkaç saat sonra, iyice kendine gelip yataktan ayağa kalkması gerekince “Yektir Allah” diye bağırmış.

Bekleme odasında hazır bekleyenler; “Bir şey mi oldu acaba” diye heyecanlanarak yanına varmış ve bakmışlar ki her şey normal.

Doktorlarından Bülent Kutluca, “Şimdi alıştık artık, ‘Yektir Allah’ deyince anlıyoruz ki, durum iyiye gidiyor.

Evet, TBMM Başkanımız İsmail Kahraman’dan hayırlı haberler var. Duanızı bekliyor.