İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat davası için yarın ifade verecek

28 Şubat davasının bugün görülen duruşmasında iki sanık Batı Çalışma Grubu'ndaki görevlerine ilişkin detayları paylaştı. Sanık Albay Mustafa Hakan Bural, hiç bir yazılı emir olmadan görevlendirildiğini ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Hareket Dairesi Plan Şube Müdürü Albay İdris Koralp'e "günlük gazeteleri arz ettiğini" söyledi. Emekli Binbaşı Salih Eryiğit de amirlerince BÇG'de görevlendirildiğini ve

"günlük gazeteleri okuyarak, Atatürk'e yönelik suçlar, devrim kanunlarına aykırı hareketler ve Genelkurmay'a karşı hakaretlere ilişkin gazete küpürlerini keserek muhafaza ettiğini" söyledi. Avukatının açıklamasına göre, dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, yarın duruşmada ifade verecek.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Mahkeme Başkanı Tayyar Köksal, avukat Erol Aras'ın "müvekkili Karadayı'nın sağlık koşulları uygun olmamasına rağmen mahkemede ifade vermek istediğine" ilişkin dilekçesini tutanağa yazdırdı.

Söz alan Avukat Aras, müvekkilinin 12 Aralık'ta mahkemeye geleceğini ifade ederek, "Doktorlar, aralıklarla dinlenmek kaydıyla ifade verebileceğini belirttiler" dedi.

Duruşmada savunmasını yapan dönemin Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanı emekli Tuğgeneral Kurtuluş Öğün, görevi ve komutanlığıyla ilgili bilgi verdi. Emir verilmediği haller dışında Genelkurmay Başkanlığına gitmediğini ifade eden Öğün, şöyle konuştu:

"Görev yaptığım sürece amirlerimin sıralı emirlerini aldım. Görev yaptığım yer, bir daire başkanlığı olmadığı için toplantıya katılmadım, Batı Çalışma Grubu'na (BÇG) çağrılmadım, BÇG çalışmalarında yer almadım.Hiçbir çalışanım ya da komutanlığını yaptığım birlik BÇG'de yer almadı. Bu, belgelerden de anlaşılabilir. Dağıtımı yapılan hiçbir belge de bana ulaşmadı. Dağıtımı yapılan belgeler listesi arasında GES Komutanlığı görülmemektedir."

Öğün, hakkında açılan davanın usulsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Albay Mustafa Hakan Bural'ın savunması

Sanık Albay Mustafa Hakan Bural da savunmasında, 1996'da yüzbaşıyken Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi'ne atandığını, kendisine basit görevler verildiğini, daha sonra bazı sorunlar yaşaması üzerine başka bir birimde görevlendirildiğini anlattı.

Bural, "Geçici olarak şube müdürü olan İdris Koralp'in emrine girdim. Hiç yazılı emir verilmeden burada görevlendirildim. Ona günlük gazeteleri arz ediyordum. Lüzumlu görülen haberler şube müdürüne arz ediliyordu. Aldığım emirler yasalara uygundu. BÇG'nin aktif elamanı olsaydım 8 ay gibi uzun bir süre kursa göndermezlerdi. Gönderdikten sonra da geri çağırırlardı, tayinim çıkmazdı. Bu benim önemli bir elaman olmadığımı gösterir" ifadelerini kullandı.

'Bir nevi evrak memurluğu yaptım'

Sanıklardan Emeli Binbaşı Salih Eryiğit de o dönemde Jandarma Binbaşı rütbesiyle Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Destek Şubesi'ne tayin olduğunu ifade ederek, şubede yeni olması, kalifiye olmaması gibi nedenlerle amirlerince BÇG'de görevlendirildiğini kaydetti.

BÇG'deki görevi süresince komuta kademesinin bilgilendirilmesi maksadıyla günlük gazeteleri okuyarak, Atatürk'e yönelik suçlar, devrim kanunlarına aykırı hareketler ve Genelkurmaya karşı hakaretlere ilişkin gazete küpürlerini keserek muhafazasını yaptığını anlatan Eryiğit, "Bir nevi evrak memurluğu yaptım" dedi.

Mahkeme, sanıklardan Cengiz Koşal ve Kurtuluş Öğün'ün duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.