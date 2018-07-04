Adem DURMAZ - Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) -

Tarihi Kırkpınar\'da geçen yıl başpehlivan olan İsmail Balaban, bu yıl da altın kemeri kazanmak istediğini söyledi. İkizi Turan ile Antalya\'nın Korkuteli ilçesinde çalışmalarını sürdüren İsmail Balaban, \"Temennimiz Kırkpınar\'da ikizim Turan ile final yapmak\" dedi.

Geçen yıl yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde başpehlivan olan İsmail Balaban, bu yıl 13 Temmuz\'da başlayacak güreşler için hazırlıklarını Korkuteli ilçesinde sürdürdü. Korkuteli Barajı üstündeki ormanlık alanda çalışan İsmail Balaban, yağlı güreşlerin olimpiyatı olan Kırkpınar\'a herkesin en iyi şekilde hazırlandığını söyledi. Balaban, \"Kırkpınar bu yıl bizim için daha da önemli. Geçen yıl birinci olmuştum. Bu yıl da tekrar hedefim birinci olmak. Geçen yılın Kasım ayından bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Hayalim, hedefim tekrar altın kemeri kuşanıp Antalya\'ya getirmek. Ayrıca altın kemerin ebedi sahibi olabilmek, ebedi altın kemeri getiren isim olabilmek. İnşallah bunu başarabiliriz. Başarabilecek gücümüz de var. Buna da inanıyoruz. Çıkıp çayıra mücadelemizi vereceğiz\" dedi.

İkizi Turan Balaban ile güreşlerde karşılaşabileceğini kaydeden İsmail Balaban, \"İkizimle kura şansım var. Birbirimizle karşılaşabiliriz. Hakkımızda varsa ne yapabiliriz. Temennimiz Kırkpınar\'da ikizim Turan ile final yapmak. İnşallah bunu da başarabiliriz\" diye konuştu.

Antrenör Hasan Aydın da Kırkpınar\'da son iki yılda olduğu gibi yine iddialı olduklarını söyledi. Bu yıl diğer alt boylarda da iddialı olduklarını aktaran Aydın, şöyle dedi: \"Kırkpınar\'a bu yıl kalabalık bir ekip olarak katılacağız. İnşallah bu yıl da Antalya\'ya altın kemeri getireceğiz. Geçen yıl tarihi Kırkpınar\'da Konyaaltı Belediyespor Kulübü olarak birinci olduk. İsmail Balaban ile başpehlivan olduk. Bu yıl da o unvanı korumak için üstüne koya koya çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korkuteli\'nin havasının yaradığını ve uğurlu geldiğini düşünüyoruz.\"

KONYAALTI ADINA 35 GÜREŞÇİ

Daha sonra Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 657\'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Konyaaltı Belediyesi adına güreşecek başpehlivanlar İsmail Balaban, Turan Balaban, İbrahim Çoraman, Hasan Cengiz, başaltında Sinan Kaya, Mustafa Taş ve Konyaaltı Belediye Spor Klübü Başkanı Ayhan Abay ile basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ata sporu yağlı güreş denince akla il Antalya\'nın geldiğini vurgulayan Böcek, \"657\'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri\'nde Konyaaltı Belediyesi adına 35 güreşçi er meydanına çıkacak. Geçen yıl altın kemeri getiren İsmail Balaban, ikizi Turan ve başpehlivanlarımız diğer başpehlivanlarla er meydanında buluşacak. Başpehlivanlarımıza başarı diliyorum\" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim\' sözlerini hatırlatan Böcek, kendisinin de sporcularına bu öğüdü verdiğini söyledi. \'Manevi oğlum\' diye hitap ettiği İsmail Balaban\'ın başarılı olacağına inandığına vurgulayan Böcek, \"Güreşlerde çok derecesi olan arkadaşlarımız var. İsmail 8 ilde başpehlivanlık aldı. Edirne\'de Tarihi Kırkpınar\'da ikinci kez altın kemerle döneceğini ümit ediyorum. Bundan sonra da hep birlikte er meydanında başarılarla Antalya\'ya döneceğine inanıyorum\" diye konuştu.

Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da geçen sene Edirne\'de Er Meydanındaki mücadelesinin herkes tarafından takdir gördüğünü söyledi. Hedeflerini aktaran İsmail Balaban, \"Hedefimiz tekrar altın kemeri kuşanmak. Benden beklentisi olanlara bu mutluluğu yaşatmak. Geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren antrenmana başladım. İlk yarışlardan itibaren güzel dereceler elde ettik. Takım halinde 2008 yılından beri birlikte çalışıyoruz. Bu birliktelikten başarı meydana geldi. Sezona hedeflediğimiz gibi başladık. Kırkpınar hazırlıklarını da bugün itibarıyla tamamladık. Hedefim tekrar Sarayiçi\'nde altın kemeri kuşanıp sevenlerimi ikinci kez mutlu etmek ayrıca üç defa üst üste altın kemer kazanıp, ebedi sahibi olmak istiyorum\" dedi.

İsmail Balaban, gazetecilerin, \"Kırkpınar\'da seni en çok zorlayacak rakibin kim?\' sorusuna, \"Her rakibe göre değişik çalışmalar yapıyoruz. Bir sürü favori var. Hepsine özel hazırlanıyoruz. Tek isim Turan Balaban\" dedi.

İsmail Balaban\'ın ikiz kardeşi başpehlivan Turan da Kırkpınar\'da başarılı olmak istediğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balaban\'ın açıklamaları

-Muhittin Böcek\'in açıklamaları

- Basın toplantısı detay

- Kros çalışmalarından detaylar

(FOTOĞRAFLI)