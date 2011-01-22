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Spor

Islıklı eylem sokağa taşınıyor!

Galatasaray'ın yeni stadının açılış törenlerine damga vuran 'ıslıklı protesto eylemi' sokağa taşınıyor.

22 Ocak 2011 02:00

T24 - Galatasaray'ın yeni stadının açılış törenlerine damga vuran 'ıslıklı protesto eylemi' sokağa taşınıyor.

Bugün sporseverler Taksim'den Galatasaray'a dek yapacağı yürüyüşle AKP'yi ıslıkla protesto edecek.

Eylemin Pazar günü oynanacak Galatasaray- Sivasspor maçında da sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile örgütlenen 'Tek yumruk' taraftar grubunun  öncülüğünde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın bugünkü ıslıklı protesto eylemine Beşiktaş taraftar grubu 'Çarşı' ve diğer spor kulüplerinin taraftar derneklerinin de destek vereceği belirtildi.

Saat 14:00'te taksim meydanı'nda başlayacak yürüyüşe Spor Emek- Sen önderliğinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcileri de katılacak.

Spor Emek- Sen başkanı Metin Kurt, sporda bir uyanışın olduğunu belirterek 'Sporseverlerin protestosunu hazmedemeyen başbakan'dan sert tepki  gelmiştir. Bu ancak faşist bir ülkede olabilir. Protesto hakkımızı kullanarak bu eylemi gerçekleştireceğiz' dedi.


FenerbahCHE. biz'den destek

FenerbahCHE. biz sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada da 'Türkiye'de protesto kavramının iktidar eliyle hak olmaktan çıkarılarak yasadışı bir eylem haline getirildiği savunuldu. Açıklamada FenerbahCHEliler olarak emekten özgürlükten ve eşitlikten yana tavır alan bütün dostalrımızla dayanışmaya devam edeceğiz'denildi.

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