Islık, meydan okuma aracı mı?

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm hakkında, koridorda elinde çay bardağı ile yürürken meşhur Bolu- Mengen türküsü `Halimem'in `Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi' melodisini ıslıkla çaldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.





İİBF'de yaklaşık 15 yıldır görev yapan Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm hakkında yeni rektör döneminde açılan soruşturma sayısı, son açılanla birlikte dörde yükseldi. Prof. Kuruüzüm hakkında iki kez fakültenin üye seçim toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle, bir kez de fakültenin dekanı Prof. Dr. Şafak Aksoy hakkında `paraşütle inmiş dekan', `çapsız' ve `dekan müsveddesi' dediği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.



İki kez kınama, bir kez de maaştan kesinti cezası verilen Prof. Dr. Kuruüzüm'e, bu kez de koridorda elinde çay bardağı ile ıslık çaldığı gerekçesiyle rektörlük tarafından soruşturma açıldı. Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm'den, `çay bardağı ile koridorda yürürken ıslık çalma', `ıslık çalmaya devam ederek odasına girme' suçlamaları ile soruşturma açılarak savunması istendi.



Prof. Dr. Kuruüzüm'ün, soruşturmaya neden olan ıslıkla meşhur Bolu türküsü `Kiraz Aldım Dikmeden Halimem'in, `Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi' nakaratını söylediği belirtildi. Prof. Dr. Kuruüzüm'e bu soruşturma kapsamında ayrıca, `fakülte içinde ve resmi toplantılarda olumsuz davranışlarda bulunma', `meydan okuma' ve `dekan vekilinin hitaplarına cevap vermeme' gibi suçlamalar da yöneltildi.