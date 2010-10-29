-ISLIK ÇALARAK ATAĞI DURDURAN PİNTO'YA 2 MAÇ CEZA MADRİD (A.A) - 29.10.2010 - UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Copenhagen maçında ıslık çalarak rakip takımın atağını durduran Barcelona'nın kalecisi Jose Manuel Pinto'ya 2 maç men cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Pinto'nun çaldığı ıslığın "temiz futbol ve rakibe saygıya karşı bir hareket olduğu" belirtildi. Barcelona'nın 2-0 kazandığı maçta, 26. dakikada durum 0-0 iken bir atak geliştiren Copenhagen'ın Brezilyalı forveti Santin, çok müsait bir pozisyonda olmasına rağmen, Pinto'nun ıslığını ofsayt gerekçesiyle hakem düdüğü zannederek topu bırakmıştı. Pinto'nun hakem düdüğüne benzer ıslığı Barcelona'daki takım arkadaşları tarafından oldukça bilinen bir şaka olmasına rağmen, UEFA bunu maksadını aşan bir şaka olarak düşündü. Barcelona kulübü ise UEFA'nın Pinto için verdiği 2 maç men cezasına itiraz edeceğini açıkladı.