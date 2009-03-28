Islığı çalan maaşı verir!

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm'e, "bölüm başkanına meydan okuduğu, fakülte içinde olumsuz davranışlarda bulunduğu ve fakülte koridorunda ıslık çaldığı" iddiasıyla 30'da 1 oranında aylıktan kesme cezası uygulandı.



AÜ Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm'e, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Aksoy'a hakaret ettiği gerekçesiyle 30'da 1 oranında maaş kesme cezası verildiğini söyledi. Kurtcephe, "Bu soruşturma ıslıkla ilgili açılmış bir soruşturma değil. Bu soruşmaya esas teşkil eden suçlama, adı geçen öğretim üyesi toplantı esnasında fakültenin dekanına ağza alınmayacak sözler söylemesi" dedi.



Üniversitede hiç kimsenin, bir başkasına hakaret etme hakkı olmadığını dile getiren Kurtcephe, ahlaki değerlerin ve yasaların da toplumda bu davranışı men ettiğini kaydetti. Üniversitelerin topluma örnek olması gerektiğini kaydeden Kurtcephe, "Fakültenin dekanına ağza alınmayacak derecede ağır sözler söylemesi elbette hoş karşılanacak bir davranış değil" diye konuştu.



Kuruüzüm'ün geçmişte beraber çalıştığı kişi ve yöneticilerle sorunlar yaşadığını ileri süren Kurtcephe, bir meslektaşını darbettiği için de para cezası aldığını iddia etti. Bu öğretim üyesinin, mazeret bildirmeden keyfi olarak toplantılara da katılmadığını savunan Kurtcephe, şunları söyledi:



"Bir toplantı sırasında Şafak Aksoy'a (dandik dekan) (paraşütle inen dekan) gibi hakaret içeren sözler söylemiş ve hakkında soruşturma açılmış, kınama cezası almıştır. Fakat aldığı cezalar benzer davranışlar sergilemesine engel teşkil etmemiştir. Aynı tavrını sürdürmekte devam ettiği için haberlere de konu olan soruşturma açılmıştır. Disiplin Yönetmeliği'ne göre aynı suçu işleyen öğretim üyesinin cezası, artırılarak verilir. Rakam önemli değil. Bu, ağır bir ceza. Suçun ne kadar çirkin olduğunu gösteren bir ceza. Islık olayı bir toplantı sonrasında, koridorda meydana gelmiştir. Prof. Dr. Kuruüzüm, toplantı sırasında dekanına hakaret etmiş, toplantı sonrası kendisine seslenen öğretim üyesine ıslıkla karşılık vermiştir. Şunu da kamuoyunun

bilmesinde fayda vardır; bir öğretim üyesi kendi dekanına (Bakar mısınız Orhan bey) dediğinde ıslıkla hakaret edercesine cevap veriyorsa, bunu da iyiye yormamak lazım."



AÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtcephe, Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm hakkında fakültenin üye seçim toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle iki kere daha soruşturma açıldığını, bir kınama ve bir maaştan kesme cezası verildiğini kaydetti.



'İddialar tamamen iftira'



Prof. Dr. Kuruüzüm de AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddiaların tamamen yalan ve iftira olduğunu söyledi. Üniversitede hakkında açılan 3 soruşturma ve aldığı cezaların iptaliyle ilgili olarak Antalya Bölge İdare Mahkemesine üç ayrı dava açtığını hatırlatan Prof. Dr. Kuruüzüm, davaların sürdüğünü vurguladı. Prof. Dr. Kuruüzüm, bu ceza için de dava açacağını

kaydetti.



Üniversitede hakkında dört ayda dört soruşturma açıldığını dile getiren Prof. Dr. Kuruüzüm, bazı soruşturmalarda kendinden savunma bile alınmadığını kaydetti. Prof. Dr. Aksoy'a hakaret ettiği iddialarının gerçek dışı olduğunu savunan Kuruüzüm, "Hukuksuzluğa, kanunsuzluğa, bilim dışılığa karşı duruşumu devam ettireceğim" dedi.



Koridorda ıslık çaldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığını ve o gün iddia edildiğinin aksine hiçbir toplantı olmadığını belirten Prof. Dr. Kuruüzüm, "Ben keyifli olduğumda ıslık çalarım. Islık çalarken de koridorda kimse yoktu. Üstelik o gün toplantı da yoktu" diye konuştu.



15 yıldır AÜ'de olduğunu, 8 yıl yöneticilik yaptığını dile getiren Prof. Dr. Kuruüzüm, kişilerle işi olmadığını, kendisinin sadece idari işlemlerdeki eksik ve hataları ortaya koyduğunu kaydetti.



Üye seçim toplantılarının olduğu saatlerde kendisinin dersi olduğunu, bu seçimlere katılmanın da zorunlu olmadığını ileri süren Prof. Dr. Kuruüzüm, "Bu üniversitede ilk kez (üye seçim toplantısına katılmadı) diye ceza verildi. Bu üniversitenin tarihinde bu ceza ilktir" dedi.

