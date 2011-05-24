-İŞLETMELERE YENİ KREDİ PAKETİ İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bu yılın ikinci yarısında 100 bin işletmelik yeni bir kredi paketi daha açacaklarını belirterek, ''Bunda da 50 bin liralık kredi üst limiti olacak ve geçen seferki desteklerden yararlanmayan işletmeler bu destekten yararlanacaklar'' dedi. Ergün, Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ''2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP)'' basın toplantısında yaptığı konuşmada, bazı basın yayın organlarında bugün yeni bir kredi paketinin açıklanacağı şeklinde haberler olduğunu anımsattı. ''Evet yeni bir kredi paketi açıklanacak ama orada yazan günde ve tarihte değil'' diyen Ergün, şu anda KOSGEB aracılığıyla 50 bin işletmeye vermeyi hedefledikleri bir kredi paketinin kredilendirmesinin devam ettiğini kaydetti. Bakan Ergün, şunları kaydetti: ''Bunun asil olanları bitti. Fakat çok sayıda yedek başvuru olmuştu, 20 binden fazla da yedek başvuru oldu. Bulduğumuz bir ek finansmanla bu yedeklerin de krediden yararlanmasını temin etmek istedik. Şu anda yedeklerin kredilendirmesi devam ediyor. Şu ana kadar kredi kullanan, son açtığımız pakette işletme sayısı 56 bin 250'ye ulaştı. Bu işletmeler muhtemelen yedekler de bittiğinde 68 bin 500 işletmeye ulaşmış olacak. Bugün itibariyle 2 milyar 195 milyon liralık bir kredi hacmi oluşmuş oldu. 56 bin 250 işletme için bu rakam 2 milyar 800 milyona kadar çıkacak. Ama bunun bitirilmesinden sonra biz 100 bin işletmelik ikinci bir paket daha açacağız. O tabii yılın ikinci yarısına tekabül edecek. Yılın ilk yarısında bu başlattığımız desteklerin asil ve yedeklerini bitirmiş olacağız.'' Ergün, bu yılın ikinci yarısında 100 bin işletmelik yeni bir kredi paketi daha açacaklarını belirterek, ''Bunda da 50 bin liralık kredi üst limiti olacak ve geçen seferki desteklerden yararlanmayan işletmeler bu destekten yararlanacaklar'' dedi. Yine bazı gazetelerde bu bu kredilerin yarısının hibe olacağına dair haberler olduğunu dile getiren Ergün, bu kredilerin yarısının hibe olmadığını, bu kredilerin faizinin yüzde 50'sinin veya yüzde 75'inin KOSGEB tarafından karşılanan krediler olduğunu kaydetti. Bakan Ergün, girişimcilik desteği adıyla bir başka programları daha olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Girişimci eğitiminden geçen ve iş planı sunun ve kabul edilen girişimcilerimize 27 bin lira hibe desteği veriyoruz. Kadınsa pozitif ayrımcılık yapıyor, yüzde 10 daha fazlasını veriyoruz. Bunun 5 bin lirası fizibiliteler, 10 bin lirası ofisini kurmak, 12 bin lirası da ayda bin lira olmak üzere işletme giderleri için... Bu destekler girişimcinin işi için yaptığı harcamanın yüzde 60'ına denk gelen destekler. Hibe olarak verdiğimiz destek harcamanın yüzde 60'ına karşılık ediyor. Bir kısmını da kendisinin harcaması gerekiyor. Eğer girişimci 'benim krediye de ihtiyacım var, mal makine alacağım, finansmanım yetmiyor' diyorsa bu girişimciye 70 bin lira da faizsiz, 4 yıl vadeli iki yılı ödemesiz kredi veriyoruz. Bunlarla birlikte topladığınız zaman 100 bin lirayı buluyor.''