T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşletme okuyan, inşaat mühendisliğine geçebilecek

Farklı puan türlerindeki bölümler arasında geçişi kolaylaştıran çalışma 2014-2015 akademik yılında başlatılıyor

11 Temmuz 2014 10:06

Yerleştiği bölümlerde mutsuz olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üzerinde çalıştığı ve farklı puan türlerindeki bölümler arasında geçişi kolaylaştıran çalışma 2014-2015 akademik yılında başlatılıyor.

Çalışmayla TM-1 puan türünde öğrenci alan işletme bölümünde okuyan bir öğrenci, istediği sene inşaat mühendisliğine geçebilecek. Tek şart, merkezi yerleştirme puanları arasında inşaat mühendisliği için gereken MF-4 puan türünün olması ve bölümün taban puanına eşit veya yüksek puan almış olması. Yatay geçişler için bölümlerde yüzde 30 kontenjan ayrılacak.

ETİKETLER

yöküniversitegeçişpuıan türleriyatay geçişişletmeinşaat mühendisliğidüzenleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24