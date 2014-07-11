İşletme okuyan, inşaat mühendisliğine geçebilecek

Yerleştiği bölümlerde mutsuz olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üzerinde çalıştığı ve farklı puan türlerindeki bölümler arasında geçişi kolaylaştıran çalışma 2014-2015 akademik yılında başlatılıyor.

Çalışmayla TM-1 puan türünde öğrenci alan işletme bölümünde okuyan bir öğrenci, istediği sene inşaat mühendisliğine geçebilecek. Tek şart, merkezi yerleştirme puanları arasında inşaat mühendisliği için gereken MF-4 puan türünün olması ve bölümün taban puanına eşit veya yüksek puan almış olması. Yatay geçişler için bölümlerde yüzde 30 kontenjan ayrılacak.