İşlerini kaybetmemek için ahlaksız tekliflere açıklar

T24 -

Turkrus.com internet sitesinin haberine göre yapılan bir anketten, kriz döneminde işsizliğin had safhaya çıktığı Rusya'da çalışanların yarısının işinden olmamak için “ahlak dışı” tekliflere bile hazır olduğu sonucu çıktı.Headhunter adlı insan kaynakları şirketinin anketine katılanların yüzde 49'u “Kriz şartlarında işimi korumak adına etik ve ahlak dışı bazı davranışlara hazırım” dedi. Anket katılımcılarının yüzde 18'inden fazlası ise “İşimi kaybetmemek için patronumla yatabilirim” cevabını verdi. İşte anket sonuçları:“İşten kovulmamak uğruna hangi davranışlarda bulunmaya hazırsınız?” sorusuna verilen cevaplar şöyle:Patronumla yatmaya: %18,19Dalavere çevirmeye: %12,02Hırsızlık yapmaya: %4,49