İşlerini kaybetmemek için ahlaksız tekliflere açıklar

T24 - Rusya'da çalışanlar arasında yapılan bir ankette, ankete katılanların yarısı işlerinden olmamak için ahlaksız tekliflere açık olduklarını ifade etti.
Turkrus.com internet sitesinin haberine göre yapılan bir anketten, kriz döneminde işsizliğin had safhaya çıktığı Rusya'da çalışanların yarısının işinden olmamak için “ahlak dışı” tekliflere bile hazır olduğu sonucu çıktı.
Headhunter adlı insan kaynakları şirketinin anketine katılanların yüzde 49'u “Kriz şartlarında işimi korumak adına etik ve ahlak dışı bazı davranışlara hazırım” dedi. Anket katılımcılarının yüzde 18'inden fazlası ise “İşimi kaybetmemek için patronumla yatabilirim” cevabını verdi. İşte anket sonuçları:
“İşten kovulmamak uğruna hangi davranışlarda bulunmaya hazırsınız?” sorusuna verilen cevaplar şöyle:Yalan söylemeye: %44,16
Patronumla yatmaya: %18,19Başkalarının emeğinin üstüne oturmaya: %13,31
Dalavere çevirmeye: %12,02Yasaları ihlal etmeye: %10,70
Hırsızlık yapmaya: %4,49Her türlü şeye: %3,25