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İşleri bozulunca muska yaptırdı; beğenmeyince parasını istedi, öldürüldü

Kurşunların hedefi olup yaralanan Aslan hastanede hayatını kaybetti

15 Ağustos 2017 08:24

İstanbul'da işleri bozulan ve alkol sorunu yaşayan tekstilci Serdal Aslan, kurtuluşu muskada aradı. Neslihan K.’ya yazdırdığı muskanın işe yaramadığını anlayan Aslan, “Bana büyü yaptınız” diyerek parasını geri istedi. Üfürükçü kadının kocası Necmi K., Aslan ile girdikleri tartışmada Aslan'ı silahıyla öldürdü. O sırada yoldan geçen bir kişi ise yaralandı. 

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Sarıyer’de, muska tartışması kanlı bitti. Son dönemde işleri bozulan 39 yaşındaki tekstilci Serdal Aslan alkol sorunu da yaşamaya başlayınca bunalımı daha da arttı. Çare ararken, kız arkadaşı Güler İ. aracılığıyla Neslihan K.’ya ulaşıp muska yazdırdı. Muskanın etkisini göstermesi için 3 ay kadar bekleyen Aslan, hem işlerinin düzelmemesi hem de alkol sorununun devam etmesi nedeniyle muskanın bir işe yaramadığını düşünmeye başladı.

Parasını geri istedi

Serdal Aslan, muska için bin 300 TL’ye anlaştığı Neslihan K.’ya peşinat olarak verdiği 500 TL’yi geri istedi. Ancak Neslihan K. bu talebi reddetti. Muskanın işe yaramadığı gibi, kendisini daha da kötü bir hale soktuğunu söyleyen Serdal Aslan parasını geri alabilmek için, önceki gün muskacının eşi Necmi K. ve oğlu Mustafa K.’yle Ayazağa Huzur Mahallesi’nde buluştu. İddiaya göre randevuda çıkan tartışma büyüyünce Serdal Aslan yanında götürdüğü pompalı tüfeği çıkardı. Necmi K. ise silahına sarıldı. Kurşunların hedefi olup yaralanan Aslan hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında yoldan geçen Okan Depe de yaralandı.

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