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İşleri azalan esnaftan ilginç çözüm

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde işlerin durgunluğundan yakınan esnaf, dükkanlarının bulunduğu sokağı hareketlendirmek ve müşteri çekmek için ilginç bir yöntem buldu

02 Aralık 2017 13:19

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde işlerin durgunluğundan yakınan esnaf, dükkanlarının bulunduğu sokağı hareketlendirmek ve müşteri çekmek için ilginç bir yöntem buldu. Halkın baştan aşağı kurdelelerle süslediği sokak sosyal medyada ünlenince, birçok kişi bölgeyi ziyaret etmeye başladı.
Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2318 Sokak\'ta oturanlar ve esnaf, bölgenin hareketlenmesi ve işlerin açılması için sokaklarını baştan aşağı kurdelelerle donattı. Esnaf bu çalışmaya öncülük ederken, mahallede oturan kadınlar da yardım etti. 2 bin metreye yakın misina ve 3 koli kurdele harcanarak, mahalle kurdelelerle donatıldı. Esnaf sokağın girişine de \'Kurdeleli sokak\' pankartını astı. Kurdeleli sokak, Manisa\'da kısa süre içinde ünlendi. Birçok kişi sokağın girişinde fotoğraf çekilip, sosyal medyada paylaştı.
\"İŞLERİMİZ AÇILSIN İSTEDİK\"
Sokakta işyeri bulunan Kemal Özsoy, işlerin durgun olduğunu belirterek, sokağı hareketlendirmek ve müşteri çekmek istediklerini söyledi. Kurdelelerin işlerin açılmasında etkili olduğunu söyleyen Özsoy, şöyle dedi:
\"Esnaf olarak sokağın rengarenk, güzel olmasını istedik. İnsanlar gelip geçtikçe fotoğraf çekiyor. Belediyenin de yardımıyla kurdeleler asıldı. 20 renk var. Kadınlar yardım etti, 2 bin metreye yakın misina kullandık. Yaklaşık 3 koli kurdele gitti. İlgi çekiyor, gelen fotoğraf çekiyor. İnsanlar sosyal medyada paylaşıyor. İşlerimize de katkısı oldu. Sokak canlandı.\"

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