T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşlem yapmak istediği ATM'de para buldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki bir fabrikada asgari ücretle çalışan tekstil işçisi İbrahim Doğan (38), para çekmek için gittiği ATM'nin para çıkışı bölümünde bir miktar para buldu

20 Kasım 2017 21:22

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki bir fabrikada asgari ücretle çalışan tekstil işçisi İbrahim Doğan (38), para çekmek için gittiği ATM\'nin para çıkışı bölümünde bir miktar para buldu. Sosyal medya hesabından paranın sahibini bulmak için çağrı yapan Doğan, sonuç elde edemeyince bulduğu parayı bugün bankaya teslim etti.
Bir tekstil fabrikasının havlu bölümünde çalışan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Doğan, dün para çekmek için Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı\'nda bulunan bir banka şubesine gitti. Doğan, işlem yapmak isterken ATM\'nin para çıkışı bölümünde bir miktar para olduğunu fark etti. Çevresinde paranın sahibini bulmaya çalışan ancak sonuç alamayan İbrahim Doğan, hafta sonu olması nedeniyle de banka yetkililerine ulaşamadı. Bunun üzerine Doğan, sosyal medya hesabından paranın sahibini bulmak için çağrı yaptı. İbrahim Doğan, ATM\'de bulduğu parayı bugün tutanak karşılığında banka görevlilerine teslim etti. Banka yetkilileri, paranın sahibini bulmak için araştırma başlattı.
İnsanlık görevini yerine getirmekten mutlu olduğunu belirten Doğan, \"Benden önce bir kişi işlem yapmış ama parayı alamamış. Sonra makine çalışmaya başladı ve parayı verdi. Ben de hemen bankanın genel merkezini aradım. Bana mesai saatleri içinde bankaya gelmemi istediler. Sabah saatlerinde parayı teslim ettim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİDoğanATMSosyalBirSaraylar Mahallesi Bayramyeri MeydanıBununDoğan ATMBankaSonraBenBanaSabahFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24