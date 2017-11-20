İşlem yapmak istediği ATM'de para buldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki bir fabrikada asgari ücretle çalışan tekstil işçisi İbrahim Doğan (38), para çekmek için gittiği ATM\'nin para çıkışı bölümünde bir miktar para buldu. Sosyal medya hesabından paranın sahibini bulmak için çağrı yapan Doğan, sonuç elde edemeyince bulduğu parayı bugün bankaya teslim etti.

Bir tekstil fabrikasının havlu bölümünde çalışan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Doğan, dün para çekmek için Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı\'nda bulunan bir banka şubesine gitti. Doğan, işlem yapmak isterken ATM\'nin para çıkışı bölümünde bir miktar para olduğunu fark etti. Çevresinde paranın sahibini bulmaya çalışan ancak sonuç alamayan İbrahim Doğan, hafta sonu olması nedeniyle de banka yetkililerine ulaşamadı. Bunun üzerine Doğan, sosyal medya hesabından paranın sahibini bulmak için çağrı yaptı. İbrahim Doğan, ATM\'de bulduğu parayı bugün tutanak karşılığında banka görevlilerine teslim etti. Banka yetkilileri, paranın sahibini bulmak için araştırma başlattı.

İnsanlık görevini yerine getirmekten mutlu olduğunu belirten Doğan, \"Benden önce bir kişi işlem yapmış ama parayı alamamış. Sonra makine çalışmaya başladı ve parayı verdi. Ben de hemen bankanın genel merkezini aradım. Bana mesai saatleri içinde bankaya gelmemi istediler. Sabah saatlerinde parayı teslim ettim\" dedi.



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