Islanan köpeği sınıfa alıp böyle ders yaptılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Görükle Kampüsü\'nde şiddetli yağmurda ıslanıp üşüyen sokak köpeğini sınıfa aldı. Öğrenciler ve öğretim görevlisi, gün sonuna kadar derslikte uyuyan köpeğin karnını da doyurdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü\'nde bulunan Ziraat Fakültesi öğrencileri, fakültenin çevresinde yağmurda ıslanan ve üşüyen sokak köpeğini fark etti. Üşüyen köpeğin karnını doyuran ve kurulayan öğrenciler ile öğretim görevlisi, sokak köpeğini sınıfta misafir etti. Sıcak olan dersliğe alınan köpek 4 saat süren ders boyunca uyudu. Öğrenciler ilgi odağı olan köpeği, yağmur dindikten sonra buldukları yere bıraktı.



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