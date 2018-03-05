T24 LogoT24 Logo
Gündem

Islanan köpeği sınıfa alıp böyle ders yaptılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Görükle Kampüsü'nde şiddetli yağmurda ıslanıp üşüyen sokak köpeğini sınıfa aldı

05 Mart 2018 13:25

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Görükle Kampüsü\'nde şiddetli yağmurda ıslanıp üşüyen sokak köpeğini sınıfa aldı. Öğrenciler ve öğretim görevlisi, gün sonuna kadar derslikte uyuyan köpeğin karnını da doyurdu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü\'nde bulunan Ziraat Fakültesi öğrencileri, fakültenin çevresinde yağmurda ıslanan ve üşüyen sokak köpeğini fark etti. Üşüyen köpeğin karnını doyuran ve kurulayan öğrenciler ile öğretim görevlisi, sokak köpeğini sınıfta misafir etti. Sıcak olan dersliğe alınan köpek 4 saat süren ders boyunca uyudu. Öğrenciler ilgi odağı olan köpeği, yağmur dindikten sonra buldukları yere bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA ULUDAĞZiraat FakültesiGörükle KampüsüBursa UludağSıcakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24