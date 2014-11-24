‘İslamofobi’ye karşı işbirliği yapmalıyız'



Papa’nın 29-30 Kasım’daki ziyaretinde önemli duraklarından biri Diyanet İşleri Başkanlığı olacak. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, DW'ye açıklamasında, İslam düşmanlığı ya da karşıtlığı olarak bilinen İslamofobi’nin Papa’yla görüşmesinde ana gündem maddesi olacağını söyledi. Görmez’in, görüşmede gündeme getireceği bir diğer konu da azınlıklar sorunu olacak.

Hem Ankara hem de İstanbul’da temaslarda bulunacak Papa için Ankara-Vatikan hattında sadece diplomatik değil ziyaret güzergâhındaki tüm emniyet birimlerini alarma geçiren yoğun bir polisiye trafik de yaşanıyor. Ziyaretin herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadan tamamlanması için emniyet birimleri her ihtimale uygun değerlendirmeler yapıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptırdığı, hem yurt içinde hem de yurt dışında tartışmalara yol açan cumhurbaşkanlığı sarayının ilk konuğu olacak Papa için sarayda da yoğun bir telaş var.

Peki Ankara, Papa’ya hangi mesajları verecek? Papa’yı Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ağırlayacak Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Papa’yla başbaşa görüşeceğini belirtirken, Papa için nasıl bir hazırlık yaptığını şöyle anlattı:

“Papa, Ankara’ya büyük bir heyetle, yanındaki 12 kardinalle gelecek. Ben de onu büyük bir heyetle karşılayacağım. Yanıma, Avrasya coğrafyasının bütün diyanet işleri başkanlarını alacağım. Başbaşa yapacağım görüşme sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konferans salonunda yaklaşık 500 medya mensubunun katılacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Papa’yla ortak düzenleyeceğimiz bu toplantının 20 dakikayı geçmemesini planlıyoruz. Ben, 8-10 dakika, Papa da 8-10 dakikalık bir açıklama yapacak.”

İslamofobi’yle mücadele

Papa’nın ziyaretinin İslam ve Hristiyan dünyası için çok önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Görmez, bu ziyarette üzerinde duracağı iki konu olduğunu söyledi ve bunları İslamofobi ve azınlıklar sorunu olarak sıraladı. Görmez, Papa’ya İslamofobi konusunda vereceği mesajları şöyle özetledi:

“Bugün İslam dünyasında çok acı olaylar yaşanıyor. Ve bu olaylar özellikle Batı’da İslamofobi’nın silahına dönüşüyor. Musul’da, Kerkük’te yaşananlar, Suriye’deki gelişmeler sadece İslam coğrafyasındaki Müslümanları değil, Avrupa’daki Müslümanları da çok kötü etkiledi. Tüm bu acı olaylar yaşanırken, sorunların kaynağının İslam'da olduğunu düşünenler, konuşanlar oluyor. Ve sonuçta içerden ve dışardan İslam'a karşı haksızlıklar ortaya çıkıyor. İşte bu durum karşısında benim gibi, Papa gibi yetkin din adamlarına büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor. Papa’yla bu konuda güçlü bir işbirliği yapmamız gerekiyor.”

Görmez, Papa’yla görüşmesinde azınlıklar sorununu da geniş çerçevede değerlendireceklerine dikkat çekti ve bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Günümüzde, gerek İslam dünyasındaki gayrimüslimler, gerekse Hristiyan dünyasındaki Müslümanlar azınlık olarak büyük sorunlar yaşıyorlar. Onların sorunlarını çözmek, haklarını korumak için elbette din adamları olarak bizim de yapacaklarımız var. Azınlıklar sorununun içine giren tüm konularda Papa’yla görüş alışverişinde bulunacağız. Azınlık haklarını geliştiren toplumların daha mutlu ve refah içinde olduklarını biliyoruz. Bizim de bu konuda katkımız olmalı.”

Hilal Köylü / Ankara