İslamiyeti eleştiren İsveçli karikatüristin evi kundaklandı

T24 -

Polisin açıklamasında, dün gece (14 Mayıs 2010) karikatüristin evinin kundaklandığı, evin cephelerinden birinin isle kaplandığı, birkaç camın kırıldığı ve alevlerin kendi kendine söndüğü belirtildi.Olay sırasında Vilks'in evde olmadığı, evin içinde benzin şişelerinin bulunduğu ve kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Vilks, aldığı tehditlere rağmen İsveç'in güneybatısındaki küçük kent Höganas'taki evinden taşınmadı, ancak olası saldırılara karşı evine tuzaklar kurduğunu açıklamıştı.