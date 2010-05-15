T24 LogoT24 Logo
Dünya

İslamiyeti eleştiren İsveçli karikatüristin evi kundaklandı

İslam dünyasını rahatsız eden karikatürler çizen İsveçli Lars Vilks'in evinin kundaklandığı bildirildi.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - İslam dünyasını rahatsız eden karikatürler çizen İsveçli Lars Vilks'in evinin kundaklandığı bildirildi.


Polisin açıklamasında, dün gece (14 Mayıs 2010) karikatüristin evinin kundaklandığı, evin cephelerinden birinin isle kaplandığı, birkaç camın kırıldığı ve alevlerin kendi kendine söndüğü belirtildi.


Olay sırasında Vilks'in evde olmadığı, evin içinde benzin şişelerinin bulunduğu ve kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


Vilks, aldığı tehditlere rağmen İsveç'in güneybatısındaki küçük kent Höganas'taki evinden taşınmadı, ancak olası saldırılara karşı evine tuzaklar kurduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24