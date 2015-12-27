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Dünya

Ruhani: İslam’ın imajını düzeltmek en önemli görevimiz

İran'da 29. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nın açılış konuşmasını İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptı

27 Aralık 2015 22:44

İran’ın başkenti Tahran’da başlayan 29’uncu Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nın açılış konuşmasını İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptı. Konuşmasında “İslam’ın imajını düzeltmek en önemli görevimiz” ifadesini kullandığı bildirildi.

Ruhani, “düşmanların ve büyük güçlerin” İslam’ı şiddet dini gibi göstermeye çalıştığını belirterek, “DAEŞ’e yeni katılanlar ekonomik ve kültürel yoksulluk baş edemiyor. Toplumlarımız içindeki kültürel ve ekonomik yoksulluğu bitirmeliyiz” dedi.

Press Tv’de yer alan habere göre, “Müslümanların el ele vererek doğru yolu seçmekten başka şansı yok” diyen İran Cumhurbaşkanı, Müslüman dünyasında, Kuzey Afrika’da, Ortadoğu’da ve Batı Asya’da şiddet, terör eylemleri ve katliamlar yaşandığına dikkat çekerek, “Entelektüel ve söylem temelli şiddete son verilmeli” dedi.

Ruhani, ABD’den silah alan ve bunları çeşitli örgütlere teslim eden ya da diğer Müslüman ülkelere karşı kullanan Müslüman ülkeleri eleştirdi ve Suriye, Irak ve Yemen’deki ölümler karşısında söz konusu ülkelerin “sessiz kaldığını” savundu.

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