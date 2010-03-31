İslami seks shop sitesine erkek sağ, kadın soldan!

T24 - Hollanda'da Müslümanlara 'makul' seks ürünleri satan online seks shop açıldı. Harem-selamlık uygulaması burada da geçerli, herkesin linki ayrı...



Hollanda’da Müslümanlara online hizmet veren bir ‘seks shop’ açıldı. Harem-selamlık uygulamasının geçerli olduğu siteye erkekler sağ, kadınlarsa sol tarafta bulunan linke tıklayarak giriyor. Açıldığı gün 70 bin kişinin alışveriş yaptığı açıklanan ‘El Asira’ (Toplum) adlı alışveriş sitesinin sahibi Abdülaziz Aouragh, mağazalarındaki tüm ürünlerin helal olduğunu, vibratör, porno film gibi ürünler satmadıklarını söylüyor. Satılanların büyük bölümünü masaj yağları, iç çamaşırları gibi daha ‘makul’ erotik ürünler oluşturuyor.





Kadınlar Birliği rahatsız



Hz. Muhammed’in cinsel birleşmeyle ilgili sözleri olduğunu ve İslam’ın helal olduğu müddetçe cinselliği yücelttiğini söyleyen Aouragh, özellikle Cezayir ve Tunuslu çiftlerin siteden alışveriş yaptığını anlatıyor. Hollanda Müslüman Kadınlar Birliği El Nisa’nın Başkanı Leyla Çakır’sa fikirden hoşlanmamış. Ayrıştırıcı bir şey olduğunu düşünüyor, “İçinde olmak istemediğimiz bir konu” diyor.



Cezayir kökenli Aouragh, cinselliği güzelleştirmek için kullanılacak ürünlerin çiftlerin mutluluğunu artıracağını söylüyor ve bu görüşünü Hollanda’da yaşayan İslam büyüklerinin sözlerine dayandırıyor. Abdül Cabbar adlı imam, “Seks oyuncakları satılmadığı müddetçe sorun yok. İslam dini karı-koca arasındaki cinselliğe önem verir, cinsellik utanılacak bir şey değil, ihtiyaçtır” diyor.





Beşte biri Müslüman



Hollanda’nın 16.5 milyonluk nüfusunun beşte biri Müslüman. Eşcinsel nüfusun yoğun olduğu, alternatif cinsel yönelimlere açık ülkede Müslümanların bu duruma toleransı zaman zaman düşük olabiliyor. Müslüman bir kadının ailesinden gördüğü baskı ve tacizleri anlatan ‘Submission’ adlı bir film çektiği için 2004’te öldürülen yönetmen Theo Van Gogh bunun en büyük örneğiydi.







