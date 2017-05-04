'İslami mortgage' geliyor

Türkiye Varlık Fonu, İslam Kalkınma Bankası’nın şirketi ICD ile anlaşma imzaladı. İslami mortgage geliştirme projesi hazırlanıyor. Buna göre, ortak mortgage şirketi üç ay içinde kurulacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF), İslam Kalkınma Bankası'nın özel sektör kurumu (ICD) ile İslami mortgage geliştirecek. Gazetecilerle önceki akşam bir araya gelen TVF Başkanı Mehmet Bostan, ICD ile çerçeve anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Şu anda ev sahibi olmayı kolaylaştıracak mortgage sistemi kapsamında Türkiye'de uygulanabilecek finansal modelleri belirliyoruz. Türkiye'de insanları ev sahibi yapacak, yaygın şekilde kredi verecek bir kuruluşun kurulması heyecan verici" dedi. Sermaye ve ortaklık oranlarının henüz netleşmediğini belirten Bostan, katılım mortgage şirketinin kuruluş çalışmalarını üç ay içinde tamamlamayı düşündüklerini, hedeflerinin ise en geç 9 ay-1 yıl içinde faaliyete geçmek olduğunu söyledi.

İki ülke fonuyla görüşüyoruz

İlk defa İslami mortgage ürününün ortaya çıkarılmasının yenilik olduğunu belirten Bostan, "Bunun Türkiye'de çok yaygın şekilde talep göreceğini biliyoruz. En heyecanlı kısmı da bunun sermaye piyasalarına getireceği ürün çeşitliliği ve derinlik" diye konuştu. Bostan, EBRD'den de büyük ilgi gördüklerini, iki ülke fonu ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile imzalanan mutabakat anlaşmasına da değinen Bostan, amaçlarının tarafların Türkiye ve Rusya'da yatırımlar yapması olduğunu kaydetti. Bostan, toplamda 1 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir fon oluşturmasının planlandığını söyledi.

"Halka açılmayı değerlendirebiliriz"

Değerleme çalışmaları tamamlanan TVF, 200 milyar dolarlık aktif büyüklüğe sahip. Fonun piyasa değerinin de 40 milyar dolarolduğunu belirten TVF Başkanı Mehmet Bostan, halka açılabilecekleri mesajını verdi. Bostan, şöyle konuştu: "Bu yapılabilecek işlerden bir tanesi ama buna daha var. Daha çalışmamız lazım."

ICD: Ekonomiye fayda sağlayacak

ICD CEO'su Halid Al Aboodi ise mortgage sektörünün büyümesinin önemli bir hedef olduğunu belirterek "Sektörün genişlemesi, ailelerin ev sahipliğini artırıp, ekonomiye olumlu fayda sağlar" dedi.

"Piyasa değerimiz 40 milyar dolar"

Teorik olarak halka açılmanın mümkün olduğunu anlatan Bostan, "Aşağı yukarı 40 milyar dolarlık bir varlıktan bahsediyoruz. Bunun yüzde 10-20'si bile büyük bir tutardır. Dolayısıyla içindeki varlıklara baktığımızda her türden yatırımcının ilgi duyacağı ve 'Ben de burada olayım, paramı yatırayım' diyebileceği bir yatırım olacak" dedi.

"Roma bir günde inşa edilmedi"

Fon bünyesindeki varlıklarla ilgili birtakım incelemeler yapıldığını, bunlarla ilgili teşhis sürecinin yaşanacağını belirten Bostan, "Önümüzdeki 1-2 yıl bu süreçle geçecek" dedi. Fonun büyük bir yapı olduğunu, üzerinde titizlikle çalışılması, özenle incelenmesi gereken bir modelden bahsedildiğini belirten Bostan, şöyle konuştu: "Roma bir günde inşa edilmemiştir. Bu ciddi bir konudur. Öncelikle ilk 1-2 yıl fonun kendi organizasyonunun oluşumu sürecidir. Aynı anda organizasyonun oluşumuyla birlikte potansiyel işbirliklerini de değerlendiriyoruz."

Teknoloji, TELEKOM, enerjiye yatırım

TVF'nin yapacağı yatırımlarda teknoloji, telekom ve enerji sektörlerinin önemli başlıklar olacağını belirten Bostan, "TVF'nin çıkışında mega proje finansmanından bahsedildi. Bu olabilir. Ama dünyadaki varlık fonlarında özellikle son yıllarda farklı bir trend var. Bu fonlardan bazıları Silikon Vadisi'nde ofis açtı. Teknoloji, sosyal medya ve telekom şirketlerinin hisselerini aldı. Dünyadaki varlık fonlarının gelecekte değer yaratabilecek alanlara girdiğini görüyoruz. Türkiye Varlık Fonu'nun da bu tür çalışmaları olacak. Teknoloji, telekom, enerji önemli başlıklar" diye konuştu. Mehmet Bostan, yatırım yapmayı planladıkları alanlardan birinin de finansal teknoloji olduğunu da belirtti.