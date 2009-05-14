İslami kriterlere uygun hisseler geliyor

İMKB Başkanı Erkan, İslami kriterlere uygun faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ancak bunun sadece İslami ülkelerden gelmek zorunda olmadığını, bütün büyük borsaların bu tip prensiplerle ya da bunlara uygun çalışan şirketlerin menkul kıymetlerine açık durumda olduğunu söyledi.



Uluslararası endeks kurucularının çıkarmış olduğu 100'ün üzerinde İslami endeks bulunduğuna işaret eden Erkan, şöyle devam etti:



"Bunlar, İslami prensiplere aykırı olmadan çalışan şirketlerin hisse senetlerinin bir araya geldiği endeksler. Fakat yaptığımız çalışmada gördük ki bu endekslerin içeriğinde yüzde 90'nın üzerinde tamamen batılı ülkelerin, gelişmiş ülkelerin hisse senetleri var. Yani İslam ülkeleriyle alakası olmayan, İslami prensipleri özellikle esas edinip, çalışmayan şirketler de var. Ama kriterlere uyduğu için gayet rahatlıkla girebiliyorlar.



Biz de dedik ki, Müslüman bir ülkeyiz, çevremizde İslam ülkeleri var. Bizim ülkelerimizden yeterince temsil yok o İslami endekslerde. Özellikle o tip şirketlere yatırım yapmak isteyen bir kesim de var, özellikle Ortadoğu'da. Onlara da hizmet vermesi için buna bir ön ayak olalım… Dünyada faaliyet gösteren Dow Jones gibi kurumlarla görüşüyoruz. Endeks yapıcısıyla anlaşacağız. Endeks yapıcıya biz önerdik. Sadece Müslüman ülkelerden gelen hisse senetlerini alabileceğiniz bir endeks çıkarabilir misiniz? 'Çok rahat çıkarırız' dediler. Yeter ki bütün borsalar bizimle işbirliği yapsınlar. Yani, 'dataya erişim konusunda sorun yaşamayalım biz çıkarırız' dediler. Onun çalışmasını yürütüyoruz şu anda."



Erkan, bu endekslere dayalı borsa yatırım fonları oluşturmayı düşündüklerini belirterek, söz konusu borsa yatırım fonlarının çeşitli ülkelerdeki borsalarda kote olacağını, isteyenin onlara da yatırım yapacağını söyledi.



Bu yatırım fonlarına sadece Müslüman yatırımcıların yatırım yapmadığına dikkati çeken Erkan, bu fonlara ilişkin Vatikan'ın bile açıklamasının bulunduğunu, Vatikan'ın, "bu tip prensipler bizim de prensiplerimizdir, biz de bu tip şirketlere ve menkul kıymetlere yatırım yapmak istiyoruz ve yapıyoruz da" dediğini kaydetti.



Erkan, endeks ile ilgili olarak bir endeks yapıcıyla görüştüklerini bildirerek, "Biz borsalar olarak hem fikiriz bu konuda. Ön çalışmayı yaptık, sonuçları aldık onlardan. Dolayısıyla endeks yapıcıyı belirlediğimiz andan itibaren bunu yapacağız. Bu yıl içinde, epey bir aşama kaydederiz diye düşünüyorum" dedi.



İslami endeks kriterleri neye göre belirleniyor?



İslami endeks için çeşitli kriterler bulunduğunu belirten Erkan, "Domuz eti içeren mamuller üretmeyen, ticari konularda kredi kullanıp da faiz giderleri toplam giderler içinde büyük bir rakam oluşturmayanlar, gelirleri arasında yine faize dayalı enstrümanlardan elde etmiş olduğu gelirleri toplam içindeki payının yüzde 15'i geçmemesi gibi kriterler var" diye konuştu.

