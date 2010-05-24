İslami giyim kurallarına uymayanlara ceza

T24- İran'da ülkedeki İslami giyim kuşam kurallarına uymayanlar hakkında 1300 dolara kadar ceza verileceği belirtildi.



Fars haber ajansına demeç veren Meşhet Genel Savcısı Mahmut Zogi, İran kültüründe 'kötü hicaplı' olarak adlandırılan İslami giyim kuşam kurallarına uymayan kadınlar hakkında 13 milyon Riyal yani 1300 dolara kadar ceza verileceğini açıkladı.



Savcı Zogi, “Yasalara göre bu tür giyinenler suç işliyor ve 1 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre 1300 dolara kadar cezalandırabilinir. Bu ceza sadece kadınlar için değil kötü giyinen erkekler için de geçerlidir" dedi.



Son iki haftada sadece Meşhet şehrinde 2 kişiye biner dolar ve kaç kişi için beş yüzer dolar ceza verildiğini kaydeden Savcı, “Yasaya karşı gelip emniyet güçlerine zorluk çıkaranlar ilaveten 6 ay hapisle yargılanabilecek" diye uyardı.



Öte yandan İran'ın en etkili din adamı ve aynı zamanda Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri Ayetullah Ahmed Cenneti, Tahran'da verdiği cuma hutbesinde üniversitelerde okuyan bu tip giyinenler için puan verilmemesini istedi.



Cenneti, “Öğrenci puan istiyor ve bu da sizin elinizde, mecburen kurallara uymalıdır" diye konuştu.