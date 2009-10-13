İslami Endeks geliyor

İMKB Başkanı Erkan: Türkiye, İslam ülkeleri için en büyük piyasalardan birisi ve bu işten en büyük payı alacak ülke.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, İslami endeks çalışmalarının kısa sürede biteceğini ve uygulamaya gireceğini söyledi. Erkan, yeni şehir endekslerinin de önümüzdeki dönem devreye gireceğini bildirdi.









AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Erkan, İslam Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) borsalar arasındaki işbirliğini yürütmek üzere İMKB’yi görevlendirdiğini, kendilerinin de bu çerçevede bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

"Biz, Türkiye’ye özel İslami endeks çıkaracak değiliz. Burada asıl amaç, İslam ülkelerindeki borsalarda işlem gören şirketlerden oluşan bir endeks ve buna dayalı yatırım fonları oluşturmak" diyen Erkan, İSEDAK’ın görevlendirmesi sonrasında bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu çalışmanın da borsalar arasında en iyi işbirliğinin ortak bir endeksle sağlanabileceği sonucunu verdiğini ifade etti. Günümüzde dünyada Dow Jones ve diğer bazı kuruluşların çıkardığı yüzlerce İslami Endeks bulunduğunu kaydeden İMKB Başkanı, şöyle devam etti:

"Bunlar tamamen batılı şirketlerin, Avrupa’nın, Amerika’nın, Japonya’nın yani büyük ekonomilerin şirketleri. Buralarda İslam ülkelerinden şirket neredeyse yok. Biz, endeks yapıcılarıyla görüştük. Onlara (sadece İslam ülkelerinden gelen şirketlerden bir endeks yapsanız) dedik. (Olur) dediler. Bunun için ne yapmak lazım? (Belli dataların bize sağlanması gerekiyor) dediler. Onlara (biz bunu sağlarsak yapar mısınız) diye sorduk. (Yaparız) cevabını aldık.

Bu çerçevede görüştüğümüz birkaç tane endeks yapıcısı var. O konuda kısa sürede mesafe kaydedeceğiz sanıyorum. Bu ay içinde İstanbul’da İslam ülkeleri borsalarının bir araya geleceği bir toplantı yapacağız. Toplantıda bu konuda kaydettiğimiz aşamaları anlatacağız. Ne gibi görüşmeler yaptık bunları anlatacağız."

İslami endeksle İslam ülkelerindeki borsalarda işlem gören şirketlerden oluşan bir endeks ve bu endekse dayalı yatırım fonları oluşturulacağını anlatan Erkan, "Türkiye, İslam ülkelerinin sermaye piyasaları içinde en büyük piyasalardan birisi, hatta en büyüğü. Böyle bir yatırım fonu oluşturulduğunda en büyük payı alacak ülke de Türkiye olacak. Bunun için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem sanırım bu iş biter ve İslami endeks uygulamaya girer" diye konuştu.

Endeksi olan şehirler artıyor

İMKB Başkanı Erkan, halka açılmış 5 şirketi olan şehirler için uygulamaya koydukları şehir endekslerinin sayısının da yeni dönemde artacağını belirtti.

Halen 9 şehirde bu tür endeks bulunduğuna işaret eden Erkan, "Halka açılmış 4 şirketi olan ve endeks potansiyeline sahip birkaç şehrimiz daha var. Gaziantep var, Konya var. Halka açılma sınırındaki çeşitli sanayi şirketlerimiz de bulunuyor. Bizler, onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde şehir endekslerimizin sayısı daha da artacak" dedi.

Şehir endekslerine dayalı bir yatırım fonu çıktığında, o yatırımın katılma belgesini alan yatırımcıların kendi şehrindeki şirketlere de ortak olduğunu dile getiren Erkan, şunları söyledi:

"Bu bir açılımdır, halkın daha kolay şekilde sermaye piyasasına gelmesini özendirici bir yöntemdir. Oldukça ilgi de gördü. Ama kriz döneminde yeni yatırım fonları oluşmadı. 2010 yılı bunlar için de umut olur diye düşünüyorum. Yeni yatırım endeksleri oluşur diye bekliyorum. Bunun için bankalarla da konuşuyoruz."

Erkan, Vadeli İşlemler Borsasıyla ilgili bir soru üzerine de, bu konudaki kararı Sermaye Piyasası Kurulunun vereceğini ifade etti. Erkan, "En doğru karar nedir onun üzerinde çalışıyorlar. Piyasaları nasıl etkiler, onun üzerinde çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.